傳統券商核心區擴網絡 致富尖沙咀連開兩分行 助度身制定投資策略

近年互聯網券商在本港多個地區開實體店，傳統證券行致富證券亦宣布，在尖沙咀核心商業區，連開兩間分行，旨在體現其對「一對一專屬服務」的承諾，並以高人流地段為策略重心，更好服務香港零售投資者，吸引追求專業、便利及多元化投資選擇的客群。

新店定期舉辦投資講座及App工作坊

致富兩家新門店分別位於栢麗購物大道及海防道地鋪，致富指，新分行不僅是交易支援點，更是專業投資服務中心，包括提供一對一專業服務，協助客戶度身制定投資策略，以及定期舉辦投資講座及手機程式（App）教學工作坊，提升投資知識。

致富證券尖沙咀栢麗分行開幕。

預告今年進一步擴展

致富表示，今年將進一步擴展香港分行網絡，擬建立全港最強「全方位投資生態圈」，結合線上平台與線下服務，讓客戶隨時隨地獲得專業支援。

致富成立於1979年，在香港經營超過46年，據其網站顯示，連同是次兩新分行，目前在香港合共有13家門市，除傳統民生區外，亦已進駐旺角、落馬洲、西九龍地鐵站等高人流地段。