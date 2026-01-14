Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滬深北交易所上調融資保證金比例至100% 適當降槓桿助「慢牛」 分析：大市長期趨勢不變

股市
更新時間：13:49 2026-01-14 HKT
發佈時間：13:49 2026-01-14 HKT

滬深北交易所今日（14日）發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%；新安排自下周一（19日）起施行。有關消息傳出後，內地股市午後隨即回落，上證指數最終收市跌0.31%至4126點，深證成指則升0.56%至14248點，但成交持續活躍，兩市成交合共達3.94萬億元。不過，據內媒引述市場人士指出，從歷史規律來看，兩融保證金比例調整政策作用是「調節閥」，而非方向盤，不能改變市場長期趨勢。

是次調整僅限於新開融資合約

報道指出，滬深北交易所於2023年8月將融資保證金比例從100%降至80%，令融資規模和交易額穩定上升。近期融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定的逆週期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助於適當降低槓桿水平，實際保護投資者合法權益，促進市場長期穩定健康發展。此次調整僅限於新開融資合約，調整實施前已存續的融資合約及其展期仍依調整前的相關規定執行。

據《財聯社》報道指出，有關政策調整恰逢A股兩融餘額創歷史新高、市場交投持續活躍的關鍵時間點。截至1月13日，A股兩融餘額已達2.67萬億元（人民幣，下同）；今年僅首7個交易日，融資淨買入規模亦接近1,400億元。同時，A股市場交投活躍度持續攀升，單日成交額三度突破3萬億元大關。

近兩次調整保證金對大市影響不大

根據方正證券金融團隊研究顯示，近兩次調整融資保證金比例要求分別在2015年11月13日及2023年9月8日。其中2015年將融資保證金比例由50%上調至100%，滬深300指數的1、3、5個交易日變幅分別為0.48%、-0.82%及0.75%；至於2023年將融資保證金比例由100%下調至80%，滬深300指數的1、3、5個交易日變幅分別為0.74%、-0.09%及0.83%。

此外，政策明確採用「新舊劃斷」原則，僅適用於新開融資合約，存量合約及展期仍依原規定執行，有效避免短期市場衝擊；而此次調整核心目標在於適度降低市場槓桿水平，防範過度投機引發的波動風險，培育理性投資文化，有助於資本市場長期穩定健康。因此，從歷史數據來看，融資保證金比例調整對大市走勢並不起決定作用。

另一方面，報道引述業內人士指出，市場中開通「兩融」業務的客戶，實際上「滿融」操作並不常見，多數投資者的融資額度使用並未達到上限，因此政策對一般投資者的直接影響相對溫和。華創金融分析師徐康亦表示，融資保證金比例是監理層表達觀點和實施逆周期調節的重要工具，而此次調整的核心目標是引導市場向「長牛」、「慢牛」格局發展。

