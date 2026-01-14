港股27000關有爭持 或先作整固｜古天后

1月14日，天晴，早上清涼，日間乾燥。知名維權投資者、人稱「股壇長毛嘅David Webb離世，係香港市場一個大損失，以前多得David Webb建立Webb-site網站，為投資者整合上市公司資料，貢獻良多。加上David Webb生前曾多次揭發不良上市公司及莊家活動，保護小投資者利益，並帶領小股東對抗大股東斯壓小股東，助一眾小股東維權，佢嘅離世令唔少投資者感到傷心，願David Webb一路好走，RIP。

美企步業績期 摩通打頭陣急跌

美國公布去年12月核心通脹較預期溫和，但美股周二回落，道指高開26點後，臨近收市瀉最多533點，低見49056點，至收市道指跌398點或0.8%，報49191；標指下跌13點或0.19%，報6963；納指跌24點或0.1%，報23709。

美企開始步入業績期，摩根大通打頭陣公布業績，第四季純利倒退7%，投行業務收入意外下跌，股價收市跌4.2%；美國總統特朗普要求信用卡機構將利率限制在10%影響持續，Visa股價跌4.5%；達美航空全年盈利預測差過市場估算，股價跌2.4%。Salesforce急跌7.1%，為跌幅最大道指成份股；沃爾瑪創歷史新高再升2%，為表現最強道指成份股。據美國銀行數據，標指科企成份股第四季盈利預期按年升20%，非科企盈利增長料由9%放慢至1%。

美國公布12月份消費物價指數（CPI）按年升幅維持於2.7%，符合預期，按月上升0.3%，符合預期，期內扣除食品和能源的核心CPI按年升幅維持2.6%，為四年低位，並略低於預期2.7%，按月升0.2%，增幅少過預期的0.3%。數據公布後，美國10年期債息一度回落2.75個基點，至4.1477厘，對息口較敏感2年期債息降4.35個基點，至3.4908厘，交易員仍估計聯儲局本月按兵不動，但大多押注聯儲局將於6月減息。

世界銀行報告今年全球經濟增長預測，由去年6月預計2.3%調升至2.6%，其中美國增速由原先1.6%上調至2.2%，反映各地經濟喺貿易緊張關係升級下意外地強韌。美滙指數曾升0.37%，至99.23；日圓曾瀉0.65%，至159.19兌每美元2024年以來低位。比特幣最多升3.9%，至94,453美元。現貨金價反覆曾升0.8%，破頂高4634.29美元，其後升勢回順，目前仍處於4,600美元水平附近。

恒指守穩26800 或挑戰27400

港股昨日高開350點，恒指升幅一度擴大至535點，曾見高見27143，其後升幅收窄，收市升幅削半至239點，報收26848，成交維持暢旺達3,151億元。港股回升至27000水平，成交放量上升反映動力增強，不過恒指暫未企穩27000水平，夜期時段略為反彈重上26900水平，今早黑期於26900水平附近徘徊，預期略為高開。由於昨日仍遺下逾百點上升裂口26608至26729，今明兩日仍有機會回補裂口。如不回補，大市一直守穩於26800水平之上，如未有負面消息出現，短期仍有機會挑戰去年高位約27400水平，能否進一步突破，則要視乎成交能否配合，繼續放量上升。相反，如今明兩日回補上升裂口後，未能企穩26700水平之上，則大市仍有機會重返25000至27000區間內上落，或先回測5日及約及10日線水平約26400-26500水平尋找支持。

市場資金仍於不同板塊之間輪動，近日以新股及半新股較為當炒。值得留意，有消息指美國或數周或數月內對對格陵蘭島採取實質行動，地緣政治局勢緊張下，貴金屬價格高企，加上昨日美國公布12月核心CPI升幅低於預期，並創四年新低，通脹進一步降溫下，市場押注聯儲局或提前減息。不過有聯儲局官員表示，通脹數據反映，聯儲局當前貨幣政策處於中性水平附近，短期內未見太多理據支持進一步放寬政策，目前提前至4月減息概率大約為42%，而6月減息，即預計主席鮑烕爾卸任後減息機會最大。

經過周一急升後，港股有機會於27000水平附近先作整固，首個支持為26800，昨日成交密集區底部，下一支持為26600周一高位，而短線較大支持為26400-26500，即5日線及10日線水平。上方首個阻力為27150-27200，下一阻力為前頂27400，不排除短線港股或先於26600至27200之間上落。

古天后