內地收緊融資 恒指仍漲151點 阿里升6% 阿里健康飆19% 專家憂好消息出貨｜港股收市

內地中午突然公布，將股市最低融資保證金比例由80%提升至100%，即是收緊孖展，將於下周一起生效。消息拖累中港股市應聲急挫，恒指和上證指數分別曾最多倒跌0.3%和0.8%。恒指最終兩萬七關口得而復失，但埋單仍升151點或0.6%，報26999點，連升4日累計850點或3.3%。大市成交額3404億元，連續３日多於三千億元，為去年10月30日以來最多。

內地交易所：逆周期調節安排 適當降槓桿

內地三大證券交易所公布，投資者融資買入股票時的最低融資保證金由80%提高至100%，因為近期融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕。根據法定逆周期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助適當降低槓桿水平，切實保護投資者合法權益，促進市場長期穩定健康發展。而是次調整只限於新開融資合約，調整實施前已存續的融資合約及展期仍按照調整前相關規定執行。另2023年8月，滬深北交易所將融資保證金比例由100%降低至80%，融資規模和交易額穩步上升。

滬指跌0.3% 深成指倒升

消息傳出後，內地股市均一度倒跌，上證指數收報4126點，仍跌0.3%；深成指報14248點，升0.6%；創業板指數報3349點，升0.8%。今年以來，滬指已累升近4%，期間屢次創逾10年新高。

恒指高開123點，報26971點，之後逐步攀升，中午收市前見高位27097點，升249點。不過，在內地收緊孖展的保證金下，恒指午後低見26780點，倒跌68點，終收報26999點，升151點或0.6%。國指收報9315點，升30點。科指收報5908點，升38點或0.7%。恒指、國指和科指均連升4日，分別累漲3.3%、3.1%和4%。

快手升5% 擬發行優先票據

科技股個別發展，內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下人工智能（AI）助手千問將於本周四公布重磅產品迭代，刺激股價收報169元，升5.7%。快手（1024）建議發行美元及人民幣優先票據，外電傳其預計集資約20億美元，股價收報81.95元，升4.5%。騰訊（700）報633元，升0.9%。不過，美團（3690）報101.5元，跌3.2%；京東（9618）報115.9元，跌1.3%；小米（1810）報37.78元，跌0.5%。

互聯網醫療股落鑊炒上，阿里健康（241）收報7.78元，大升19％，為表現最好的藍籌股，亦是成交額第5大的股份。京東健康（6618）報69.65元，升3.3％；平安好醫生（1833）報18.46元，升5.1％。

攜程大插7% 遭市監局立案調查

重磅藍籌股方面，臨近收市前，中國市監局公布對攜程集團（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。此前市場已傳出相關消息，攜程以全日低位收報569.5元，跌6.5％，為表現最差的藍籌股。滙控（005）收報127元，升0.5%。

金價及銀價再創新高，現貨銀首次升穿每盎司90美元水平，曾高見每盎司91.55美元，年初至今累升27.8%；現貨金曾高見每盎司4639.62美元，年初至今累升7.4%。

李澤銘料短線回調後 挑戰去年頂

紅蟻資本投資總監李澤銘預計，投資者有機會趁好消息出貨，令港股短期有壓力，但恒指稍為回調後，有望再嘗試突破去年高位27381點，下方則於26000水平有支持。他解釋，恒指於兩萬七水平「企唔穩」，加上內地上調融資保證金，估計股市將會收斂，升幅將會受限制。他認為，內地監管機構不是壓制升市，而是冀「唔好升咁快，小型股唔好炒咁激」，又指內地近期出現有市民假扮農民教炒股的直播，引當局出手處理。

—————

1610：在阿里巴巴（9988）強勢帶動下，恒指收市升151點或0.56%，報26999點，成交3,403億元，雖然與收復兩萬七關仍有一點之差，但恒指已連升第四個交易日，累漲3.25%或850點，同期阿里股價更大升近19%。

恒指午後一度倒跌

值得留意的是，午後恒指一度受壓倒跌，原因是滬深北交易所發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%，有關安排將自下周一（19日）起施行。

除了阿里之外，騰訊（700）及快手（1024）收市分別升0.9%及4.5%，均為升市功臣之一。

此外，阿里健康（241）昨日（13日）獨家首發由北京梅爾森醫藥技術開發有限公司自主研發的改良型新藥——馬來酸噻嗎洛爾凝膠（商品名：貝美淨），為全球首個且目前唯一獲內地批准用於治療「增殖期表淺性嬰兒血管瘤」的外用凝膠製劑。受消息影響，收市勁升19%，為表現最佳藍籌。

攜程被查 收市跌逾6%

不過，市場監理總局依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。該股尾市急跌6.5%，收報569.5元。

—————

1215：恒指今早高開123點後，雖然升幅一度收窄至4點，但10點過後越戰越勇，截至中午以近全日高位收市，升245點或0.92%，報27094點，成交金額1,626億元。科指方面，半日升90點或1.54%，報5960點。

重磅藍籌股中，阿里（9988）半日大升5.25%，連同騰訊（700）升1.7%及快手（1024）升5.5%，為今日升市3大功臣；相反，美團（3690）及平保（2318）逆市跌3%及1.3%。

阿里雲海外業務獲中金看好

值得留意的是，阿里雲智能集團資深副總裁、公有雲業務事業部總裁劉偉光早前表示，公司在提升模型能力及全端AI能力之外，將重點佈局AI原生市場、中國企業級市場及劍指全球化，強調「目標是拿下2026年AI雲市場增量的80%」。中金認為，阿里雲海外業務前景向好，可望成為未來核心增長動力之一，利潤率可望突破15%；同時，未來3年收入年複合增長率（CAGR）亦可望超過30%。

單計股價變幅，阿里健康（241）半日更升15.9%，為表現最佳藍籌。此外，海底撈（6862）及農夫山泉（9633）亦分別升7.4%及6.1%。

智譜夥華為開源新一代影像生成模型

其他異動股中，智譜（2513）宣布聯合華為開源新一代影像生成模型GLM-Image，該模型基於昇騰Atlas 800T A2設備和昇思MindSpore AI框架完成從資料到訓練的全流程，是首個在國產晶片上完成全程訓練的SOTA多模態模型。智譜股價半日急升近17%，報212.4元。

—————

0930：美國去年12月核心CPI低過預期，為物價壓力降溫提供了更明確信號，但市場認為仍不足以推動聯儲局於本月減息。另一方面，美國總統特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾，又稱將於未來數周內公布聯儲局主席繼任人選。

美股三大指數回落，道指收市跌398點或0.8%，報49191點；標指跌13點或0.19%，報6963點；納指跌24點或0.1%，報23709點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌1.86%至7874點。

比特幣一度突破9.6萬美元

市場焦點中，美國參議院農業委員會公佈加密貨幣市場結構立法時間表，將於1月21日營業結束前發布立法文本，1月27日則進行委員會標記審議。消息刺激比特幣等加密貨幣價格向上，一度突破9.6萬美元，高見96,570美元，其後回落，暫報9.5萬美元水平；相關概念股中，Strategy（MSTR）升6.6%；Iren（IREN）升5.3%；Coinbase（COIN）亦升4%。

港股方面，恒指今早高開123點，報26971點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升2.4%；騰訊（700）升1%；美團（3690）及小米（1810）無起跌；京東（9618）跌0.9%；百度（9888）升1.6%。

張勇獲委任為海底撈首席執行官

藍籌股中，海底撈（6862）宣佈董事會主席兼執行董事張勇已獲委任為首席執行官，股價開市升5.8%，為開市表現最佳藍籌。

快手擬發美元及人民幣優先票據

其他個股消息中，快手（1024）宣布可靈AI去年12月收入突破2,000萬美元，對應年化收入運行率（ARR）達2.4億美元。此外，快手擬發行美元及人民幣優先票據，所得款項淨額主要用於一般企業用途；該股開市報80元，升2%。

藥捷安康擬折讓18%配股

另一方面，藥捷安康（2617）擬配售210萬股，集資1.95億元，相當於經擴大已發行H股的0.69%及經擴大已發行股份數目的0.53%，每股配售價92.85元，較上日收市價113.2元折讓約18%；該股開市報113.2元，無升跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.96億元，阿里（9988）、騰訊（700）及小米（1810）分別獲淨買入10.71億元、7.56億元及6.07億元；中芯國際（981）、中移動（941）、藥明生物（2269）分別遭淨賣出8.35億元、8.04億元及3.47億元。

