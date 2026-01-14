派特別息背後聯想｜唐牛

利福中國（2136）日前宣佈，將於1月21日（下周三）舉行董事會會議，以考慮及批准向股東宣派及派付特別股息，消息一出，利福中國單日勁升近四成，成交46球更是多年新高。

翻查中期業績，集團手頭現金19億元人民幣，另有結構性存款5億元人民幣，總計折合約29億港元，為公司市值的兩倍有多，派息憧憬無限大，股價激起千重浪變得理所當然。

下月底可重提私有化

還有一點要留意：集團曾於2024年底提出私有化，每股作價0.913元，其後調高至0.98元，但最後在反對票近四成的情況下拉倒。集團每股NAV達6.4元人民幣，市賬率僅0.12倍；下月底乃私有化失敗一周年，意味集團可以重提方案，在這個關鍵時刻派發特別息，令人更加多聯想了。

