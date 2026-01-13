證監會點名信銘生命股權高度集中 街貨僅9.27%

證監會點名信銘生命科技 （474）股權高度集中，提醒即使只有少量股份成交，也可能導致公司股價出現大幅波動。

九成股份集中在前23大股東

證監會表示，最近曾就信銘生命科技的股權分佈進行查訊，結果顯示，截至2025年12月31日，該公司的股權由三名主要股東持有的股份，加上20名其他股東及其相關人士所持股份，合共佔已發行股本約90.73%。而街貨只有餘下約9.27%或約6.84億股。

近4個月股價升5倍

值得關注的是，信銘生命科技的股價在此期間經歷了大幅飆升。信銘生命的收市價由2025年9月10日的0.019元，上升至2025年12月31日的0.112元，累計升幅達4.9倍。信銘生命股價最新收報0.12元，較2025年9月10日收市價0.019元高出5.3倍。