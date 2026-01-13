去年散戶投資回報媲美對沖基金 富途：客戶平均賺23.2%贏標指
更新時間：15:53 2026-01-13 HKT
發佈時間：15:53 2026-01-13 HKT
2025年環球各主要股市造好，富途證券公布，其客戶於去年平均投資回報23.2%，跑贏同期標指17.9%的年度升幅。該行又指，參考彭博年初發布的全球主流對沖基金2025收益表現數據，客戶去年回報率媲美全球頂尖對沖基金前十名的表現水平。
該行指，23.2%的客戶平均收益率是基於2025年1月1日至2025年12月31日期間的數據統計，統計對象為在該期間至少進行過一次交易，且2025年年初帳戶資產不低於50,000美元的帳戶。
