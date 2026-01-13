凱基料恒指年底目標3萬點 看好新質生產力、消費及金融等

KGI凱基公布2026年市場展望指出，隨著多國貿易協議達成，料2026年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%，將恒指年底目標位設立為30000點，潛在升幅約14%。凱基首席投資總監梁啟棠表示，隨著風險偏好回歸及政策發力，中港股市的配置已經全面重現。

梁啟棠指出，聯儲局減息將推動資金回流中港股市，預計市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長。他看好新質生產力、消費及金融市場等板塊，選股包括腾訊控股（700）、阿里巴巴(9988)、中國宏橋（1378）及友邦保險(1299)等。

樓價有望升5%至10%

樓市方面，梁啟棠表示，辦公室租金於去年年終觸底，今年將扭轉下跌趨勢，內地買家成棟收購寫字樓的現象進一步提振市場信心，而零售地產租金仍有5%左右的下跌空間，需等待香港零售生態完成差異化轉型；住宅樓價有望實現5%至10%的升幅。

面對全球地緣政治變局，梁啟棠稱，全球央行减持美元、增加黄金配置的趨勢不可逆，為黃金價格提供強勁支持，為投資者分散風險的重要選擇。

標指年底目標7650點

美股方面，凱基投顧董事長朱晏民預計，2026年標普500盈利按年增長13.55%，年底目標價看7650點。他指出，AI主題仍看好核心科技、半導體以及工業房地產信託基金（REITs），非AI板塊則看好軍費佔比提升下的航太與國防等板塊。

他又指，AI帶動的生產力一定程度上可為美國經濟提供支持，料2026年經濟增長2.2%，美聯儲仍會在2026年減息50-75個點子。

