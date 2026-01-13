錢大媽申港上市 主打「不賣隔夜肉」 全國擁逾2900間門店

以「不賣隔夜肉」為招徠的內地社區生鮮連鎖超市「錢大媽」母公司錢大媽國際控股，昨日（12日）正式向港交所提交上市申請，聯席保薦人為中金公司及農銀國際。

連續5年成生鮮連鎖企業第一

根據初步招股文件顯示，錢大媽2024年整體GMV達到148億元（人民幣，下同）。根據灼識諮詢資料，以生鮮產品GMV計算，連續五年在中國社區生鮮連鎖企業中位列第一。

截至去年9月底，錢大媽在全國擁有2,938間門店，擁有1,754名加盟商；同時，擁有2,898家加盟店及40家自營門店，均以「錢大媽」品牌運營，而門店建築面積通常約40至80平方米。至於在香港及澳門則擁有68家及4家線下門店。

加盟店收入佔近95%

截至去年底，向加盟店銷售為主要收入來源，2024年錄111.4億元收入，佔總收入約94.5%。此外，錢大媽2024年股東應佔盈利為2.88億元，按年大幅增長70%。

對於未來發展，招股書透露集資所得將用於擴張門店網絡，包括自營門店及加盟店，以擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透率；豐富產品組合及發展品牌及營銷工作；提升採購效率及升級綜合倉來增強供應鏈能力；加強及升級數字化及智能化基礎設施；用於潛在投資、合併及收購機會；以及用作營運資金及一般公司用途。