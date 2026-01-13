3新股首掛衝高後回落 BBSB盼助提升市場地位 兆易創新積極擁抱AI

今日3隻新股掛牌均衝高後回落，史上新股「超購王」亞軍BBSB（8610）較上市價0.6元高開3倍，報3元，曾高見3.11元，暫報1.35元，升近1.3倍，一手4000股賬面賺3,000元。該公司主席陳振源表示，是次上市為公司的新一篇章，將透過香港上市平台，提升市場領導地位，以及持續為馬來西亞的基建發展作出貢獻。

GEM股BBSB的香港公開發售超購10,744.1倍，僅次於去年掛牌的GEM股金葉國際（8549）超購11,463.7倍。BBSB接獲5,417張貨值逾883.8萬元的「頂頭槌飛（認購3,125手）」，當中28.7%或1,557張中1手，而國際配售輕微超購0.01倍。

提供冷凍食品倉儲服務的紅星冷鏈（1641）及兆易創新（3986）同樣今日掛牌。紅星冷鏈較上市價19.58元高開59.7%，報19.58元，曾高見19.7元，暫報12.7元，升3.6%，一手500股賬面賺220元。其香港公開發售超購2308.3倍，有1,628張「頂頭槌飛（認購2326手）」，其中52.2%或850張獲中一手，國際配售超購0.7倍。

紅星冷鏈：下一步是國際化

紅星冷鏈董事長羅躍表示，在登陸港股後，公司將以全球視野，佈局未來；以科技輔能，驅動行業變革。被問及是否滿意是次上市，他指「非常好」，公司下一步就是走國際化之路，利用資本化手段，把公司進一步做大做強，做行業標竿和跨區域龍頭。他透露，在國際化佈局方面，公司現準備先從供應鏈和貿易等方面著手籌備，目前在東南亞和歐洲進行前期市場調研。

兆易創新：走向中國行業龍頭

兆易創新較上市價162元高開45.1%，升幅曾擴大至53.6%，高見248.8元，暫報224.2元，升38.4%，一手100股賬面賺6220元。其公開發售超購541.2倍，抽乙組600手才穩中一手，「頂頭槌飛（認購14458手）」獲派6手，國際配售超購17.5倍。該公司董事長朱一明表示，於2016年為首家芯片設計公司在上交所主板掛牌，如今在港交所上市，標示公司由創業公司，走到一個中國行業龍頭。在AI大時代下，公司仍做好AI創新的配套，未來將積極擁抱AI，拓展產品品類。