中概股強勁 帶動港股挑戰前高位｜古天后

1月13日，大致天晴，部份地區有煙霞。美股隔晚低開高走，早段因為特朗普表示要信用卡利息封頂至10%，銀行需要讓利，金融股急瀉拖累，道指周一早段曾顯著下跌近500點，其後跌幅逐步收窄，最後更跟標指於盤中再破頂兼創收市歷史新高。道指收市反彈86點或0.17%，報49590；標指倒升11點或0.16%，報6977；納指倒升62點或0.26%，報23733。反映中國概念股表現的金龍指數急升4.26%，報8023，阿里巴巴（9988）美國存託證券(ADS)股價急升10.2%，收報166.31美元，折合為162.08港元，較港股收市價高5%。

市場質疑聯儲局獨立性受威脅

美國司法部向聯儲局發出傳票，可能就聯儲局總部翻新工程國會證詞，向主席鮑威爾提出刑事訴訟，市場質疑聯儲局獨立性受威脅，令「賣出美國」（sell America）交易出現，美元回落及美國債息上升，現貨金價則首次升破4,600美元。信用卡公司美國運通及Capital One股價收市急跌4.2%及6.4%，美國運通成為表現最差道指成份股，Visa跌1.9%，摩根大通及花旗分別跌1.4%及3%。

沃爾瑪獲納為納指100成份股，股價反彈3%，為升幅最大道指成份股。谷歌母公司Alphabet收市市值歷來首度突破4萬億美元，股價升1%，報331.86美元，盤中破頂高見334.04美元，蘋果人工智能（AI）版語音助手Siri，據報將選擇谷歌旗下Gemini作為蘋果基礎模型，消息利好Alphabet。Meta回吐1.7%，集團據報計劃在Reality Labs業務部門裁員約10%，將部分VR產品資金調撥到穿戴式裝置。留意之前裁員消息，Meta曾因此上升，睇下今次會否演件重演。

花旗策略員Beata Manthey認為，投資者分散投資，減少對美股配置，將帶動MSCI所有國家世界指數今年底升上1360點，較上周五收市高出約10%，但唔等於投資者會拋售美股，該行料標指今年將上揚11%。該行建議增持新興市場及英國以外歐股，對美股及日股前景中性，同時呼籲減持英股及澳洲股市，最看好科技、金融及醫療護理板塊，並建議減持消費股。美國10年期債息曾升3.95個基點，至4.2048厘，30年期債息上揚5.41個基點，至4.8662厘。美滙指數一度挫0.46%至98.673，歐羅上升0.57%至1.1701美元，日圓反彈0.36%至157.52兌每美元，其後轉跌。

恒指熊證重貨區26900至27100

昨日港股做好，恒生指數高開145點，雖然早段一度倒跌44點見26187低位，但A股維持強勢下，回復升勢，午後升幅進一步擴大，並以全日高位26608收市，升376點或1.43%；恒科指升幅更達3.09%，升176點，報收5863，全日成交額增至3062億元。由於內地對外賣平台展開反壟斷調查，美團（3690）受惠反內捲急升6.6%，其他重磅科技股普遍升2%或以上，帶動大市做好。至夜期時段，美股先跌後回升，加上中概股急升，其中阿里巴巴中概股（BABA）急升逾一成，帶動夜期及ADR急升逾300點，夜期曾高見27008，今早黑期亦於26900水平之上徘徊，料今早大裂口逾300點高開。

由於開市將遺下巨上升大裂口，上半場有機會略為回補部份裂口，如早市回補部份裂口，留意恒指上周高位26858會否由支持變成阻力。如即日裂口不完全回補，則強勢持續，回補部份裂口後，可繼續向上挑戰27000-27200，甚至挑戰前頂27381。如開市不掉頭回補部份裂口先向上，則留意周線保力加通道頂部27020-27050，能否向上突破打開頂部通道。企穩於此水平之上，料可進一步向上試11月高位27188，甚至挑戰去年高位27381。

目前熊證首個重貨區為26900-27100，料今日大機會先回收此區熊證。至於首個支持為上周高位26858，下一支持為昨日成交密集區頂部26600，亦即昨日收市價附近。除非今日即市回補全個上升裂口，並重返裂口底部26600之內，否則後市可再向上挑戰高位，如以1600至1800點完成月波幅，則先以27200-27400為短線目標。

古天后