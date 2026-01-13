恒指半日升268點 兩萬七「得而復失」創新藥股集體爆升 3新股虎頭蛇尾｜港股午市

恒指今早高開350點，盤中曾一度衝高535點，高見27143點，惟隨後走勢疲弱，兩萬七關口「得而復失」，中午收報26877點，升268點或1.01%，半日成交額1,920億元。科指半日升22點或0.38%，報5885點。

阿里升逾3% 美團百度跌

藍籌科網股表現分化，阿里巴巴（9988）升勢持續，旗下千問模型下載量破7億次，阿里雲營收有望持續增長，半日升3.5%報159.7元，單隻股份已貢獻恒指71點；京東（9618）亦升1.11%；騰訊（700）則升0.48%。不過，小米（1810）、美團（3690）及百度（9888）逆市向下，分別下跌0.67%、0.86%及1.38%。

創新藥股集體爆升，多間中國創新藥廠出席摩根大通於三藩市舉辦的醫療健康年會，消息利好創新藥股集體上漲。其中藥明康德（2359）去年盈利升逾一倍，股價一度高見121.5元，半日收報119.3元，升7.67%，成表現最好藍籌；石藥集團（1092）升5.5%；藥明生物（2269）升4.47%：翰森製藥（3692）亦升3.94%。

車股受惠中歐電動車達共識

此外，受惠中歐電動汽車磋商迎來重大進展，雙方達成共識，一致同意透過「價格承諾」解決紛爭。汽車股普遍上升，比亞迪（1211）升3.19%；小鵬（9868）升3.05%；理想（2015）升1.15%；賽力斯（9927）升1.02%。

新股方面，今日上市3隻新股齊上漲，但齊齊衝高後回落。兆易創新（3986）一度漲逾53.5%，隨後輕微回落，半日報226.8元，升40%；BBSB INTL（8610）首日更高開升418%，半日報0.99元，升65%；紅星冷鏈（1641）半日則僅升4.4%。

美國總統特朗普宣布，對任何與伊朗有貿易往來的國家即時徵收25%關稅，立即生效，但未提供更多細節。由於中國、巴西、土耳其及俄羅斯與德黑蘭有密切經貿往來，外界憂慮此舉將引發全球供應鏈動盪。另有分析認爲，特朗普此舉暫時降低了美國對伊朗進行軍事干預可能性。

傳美下調台灣關稅至15%

另一方面，有外媒報道指美國與台灣接近達成貿易協議，美國會將台灣貨物的關稅稅率下調至15%，預計在本月內公布，同時台積電（TSM）會加大在美國的投資，該股周一升2.5%至331.77美元。

美股三大指數周一向上，道指及標指再創新高，其中道指升86點或0.17%，報49590點；標指升0.16%，報6977點；納指升62點或0.26%，報23733點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升4.26%至8023點。

谷歌市值首破4萬億美元

焦點股中，美國總統特朗普早前提議1月20日起將全美信用卡利率上限設定為10%，令市場憂慮信用卡公司盈利，美國運通（AXP）跌4.3%、VISA跌近2%，摩通（JPM）亦跌1.4%。此外，蘋果（AAPL）宣佈與谷歌（GOOGL）合作，為蘋果AI功能提供支持，兩股周一分別升0.34%及1%，而谷歌市值更首破4萬億美元。

港股方面，恒指今早高開350點，報26958點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升5%；騰訊（700）升2.2%；美團（3690）升1.4%；京東（9618）升2%；百度（9888）亦升近2%，小米（1810）則1.4%。

榮昌生物與艾伯維簽獨家授權

個股消息中，榮昌生物（9995）與艾伯維（Abbvie）就新型靶向PD-1/VEGF的雙特異性抗體藥物RC148簽署獨家授權許可協議，將獲得RC148在大中華區以外地區的的開發、生產和商業化的獨家權利。該協議經批准生效後，集團將收到6.5億美元首付款，並有資格獲得最高49.5億美元的開發、監管和商業化里程碑付款，以及在大中華區以外淨銷售額的兩位數分級特許權使用費。該股開市報101元，升近9%。

兆易創新國際發售超購逾17倍

新股方面，兆易創新（3986）公開發售錄約541倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購逾17倍；該股開市報235元，升43%。

紅星冷鏈公開發售2308倍超購

紅星冷鏈（1641）公開發售錄約2,308倍超購，一手中籤率1%，國際發售0.65倍；該股開市報19.58元，升60%。

BBSB開市升400%

至於BBSB（8610）公開發售錄約10,744倍超購，一手中籤率0.05%；國際發售足額超購0.01倍；該股開市報3元，升400%。

北水動向方面，昨日淨買入港股73.06億元，快手（1024）、 騰訊（700）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入22.45億元、20.12億元及8.58億元；而中移動（941）、美團（3690）及中國平安（2318）則分別遭淨賣出10.3億元、4.82億元及3.42億元。