Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

藥明康德發盈喜 料去年經調整多賺41% 生產工藝及經營效率推動

股市
更新時間：21:30 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:30 2026-01-12 HKT

藥明康德（2359）發盈喜，料去年全年純利約191.5億元（人民幣，下同），按年增長約1.03倍；收入454.56億元，按年增長約15.8%；經調整盈利約149.6億元，按年升約41.3%。基本每股收益預計6.7元，增長1.04倍。

生產工藝和經營效率推動業務增長

藥明康德表示，業績預增的主因在主營業務方面，公司持續聚焦「一體化、端到端」CRDMO（合同研究、開發與生產）業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長。

該公司指，期內非經常性損益項目對歸屬於公司股東淨利潤的影響，主要來自於出售持有的WuXi XDC Cayman Inc.部分股權的淨收益，預計約41.61億元；以及出售所持有的上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司和上海藥明津石醫藥科技有限公司100%股權的淨收益，預計約14.34億元。

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
9小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
2小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
8小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
7小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
5小時前
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
01:21
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
5小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
4小時前