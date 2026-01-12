藥明康德發盈喜 料去年經調整多賺41% 生產工藝及經營效率推動

藥明康德（2359）發盈喜，料去年全年純利約191.5億元（人民幣，下同），按年增長約1.03倍；收入454.56億元，按年增長約15.8%；經調整盈利約149.6億元，按年升約41.3%。基本每股收益預計6.7元，增長1.04倍。

生產工藝和經營效率推動業務增長

藥明康德表示，業績預增的主因在主營業務方面，公司持續聚焦「一體化、端到端」CRDMO（合同研究、開發與生產）業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長。

該公司指，期內非經常性損益項目對歸屬於公司股東淨利潤的影響，主要來自於出售持有的WuXi XDC Cayman Inc.部分股權的淨收益，預計約41.61億元；以及出售所持有的上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司和上海藥明津石醫藥科技有限公司100%股權的淨收益，預計約14.34億元。