強腦科技據報已申港IPO 有望成「杭州六小龍」首家上市 中金瑞銀任保薦人

股市
更新時間：16:28 2026-01-12 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-12 HKT

據彭博引述消息報道，中國腦機介面獨角獸強腦科技已秘密遞交香港首次公開招股（IPO）申請，有望成為「杭州六小龍」中首家上市的企業。據悉，強腦科技正與中金及瑞銀合作籌備是次上市，集資規模或達數億美元。

非侵入式技術成亮點 獲20億元融資

強腦科技專注於開發仿生義肢及非侵入式腦機介面技術。相較於馬斯克旗下採用植入式技術的Neuralink，強腦科技的非侵入式技術無須進行開腦手術，安全風險較低。

早前強腦科技剛完成一輪約20億元人民幣的融資，由IDG資本及英特爾（Intel）行政總裁陳立武創立的華登國際領投，這筆資金將用於加速技術研發及產品商業化。

強腦科技由韓璧丞於2015年創立，總部位於杭州，是該市近年崛起的六家明星科創企業之一，被統稱為「杭州六小龍」。

