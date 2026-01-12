Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中證監推動中長期資金入市 大摩料AI及生科等領域受關注

股市
更新時間：11:27 2026-01-12 HKT
發佈時間：11:27 2026-01-12 HKT

中證監表示，截至去年底，各類中長期資金合計持有A股流通市值約23萬億元（人民幣，下同），較年初增長36%；權益類基金規模由去年初的8.4萬億元增長到11萬億元，當局將會持續完善長錢長投的制度環境，推動各類中長期資金進一步提高入市規模比例。出席同一場合的摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強時表示，人工智慧、生物科技及人形機器人等領域仍繼續受市場所關注。

中證監副主席陳華平昨日出席論壇時表示，自2024年9月，推出了長周期考核、保險資金長期股票投資試點等一系列針對性措施以來，截至去年末，各類中長期資金合計持有A股流通市值和權益類基金規模，發展明顯加速，將優化合格境外投資者等制度安排，讓各類資金願意來、留得住，發展得好。 他續指，去年A股上市公司現金分紅2.55萬億元，再創歷史新高，是同期IPO和再融資規模的兩倍，將會強化股東回報意識，提升企業分紅的穩定性、持續性與預期性。

大摩：美元資產呈貶值趨勢

另外，邢自強表示，以美元為代表的法幣體係正遭遇信用侵蝕，相對法幣以外的資產呈現貶值趨勢，能源、貴金屬等戰略資產及部分非傳統法幣體系資產愈發受到市場青睞。他還表示，某種意義上，人民幣資產也可以被視為以美國為代表的傳統法幣體系以外的一種資產，關鍵在於資產的收益率能否足夠吸引長期配置。在未來產業配置展望方面，邢自強表示，在當前形勢下，人工智慧、生物科技、人形機械人等領域作為亮點，技術創新動能強勁，可望持續吸引市場關注。

