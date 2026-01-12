恒指半日升224點 科指漲逾2% 美團飆逾7% MINIMAX已累升173% ｜港股午市

港股今日表現造好，恒指早段高開145點後，節節攀升，並以接近高位半日收市，報26456點，升224點或0.86%，半日成交額1,683億元。科指半日更升118點或2.08%，收報5805點。

「ATM」3股領漲大市

藍籌股方面，科網股領漲大市，阿里巴巴（9988）半日升5.3%、美團（3690）升7.3%，連同騰訊（700）升2.29%，3隻股份已為恒指進賬214點。

快手旗下可靈AI海外爆紅

單計股份升幅，除了美團外，快手（1024）半日升5.62%至78.9元，主要受惠旗下可靈AI近期在海外爆紅，從韓國蔓延至全球，成國產AI出海爆款，為半日表現最佳藍籌之一。此外，阿里健康（241）亦升5.55%；百度（9888）則升4.08%。

同時，國務院反壟斷不正當競爭委員會於上周五（9日）宣佈，對外賣平台服務行業市場的競爭狀況展開調查。不過，消息反利好3間主要外賣行業公司，除了美團及阿里之外，京東（9618）亦升2.09%。

受惠於AI熱潮，以及國內「AI+製造」專項政策推出，AI應用股集體上升。早前上市的兩間大模型公司智譜（2513）及MINIMAX（100）分別大漲31.9%及30.72%，兩者已分別較招股價累漲80%及173%；微盟（2013）亦升22.89%；邁富時（2556）、第四範式（6682）、美圖（1357）均升逾一成。

上周美國最高法院未有對美國總統特朗普的關稅政策的合法性作出裁決，外電指法院將於本周三（14日）公布有關裁決的意見，但相關的意見未知是否與關稅有關。美國上周五公布的非農數據雖差過預期，惟失業率下降，加上市場普遍維持美國今年減息兩次預期，美股上周五均高收，恒指夜期升逾0.6%。分析指，由於資金或更傾向流向美股，料恒指將在25700點至26850點區間上落。

恒指今早高開145點，開報26376點。科網股普遍向上，騰訊（700）升0.82%；阿里巴巴（9988）升0.27%；美團（3690）升2.84%；百度（9888）升2.55%；京東（9618）及網易（9999）更分別升0.61%及升0.09%；小米（1810）則跌1.43%。此外，市場焦點落在新股Minimax（100）身上，該股開市報378.8元，再升近一成。

留意中央會否推政策刺激內需

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，自委內瑞拉事件後，宏觀資金更傾向流向美股，至於港股近期缺乏明確方向，主要因市場持續關注內地經濟表現，估計恒指短期內仍將維持上落市格局，若美股未大幅回落或顯著調整，恒指上落區間是25800點至26700點，但他提醒投資者，需留意春節前中央是否會推出貨幣政策刺激內需，以及警惕外圍政治局勢，如中東等地突發事件可能引發金融市場「灰犀牛」風險。獨立分析師陸秉鈞表示，無論是關稅還是非農數據差過預期的消息，港股近期的走勢已提前反映，料港股短期在25700點至26850點上落。

內地官方近日對外賣平台的展開競爭調查。曾永堅指出，官方對對外賣平台的調查，或對外賣平台三大龍頭企業造成短期壓力，尤其是龍頭之一美團股價已走弱並跌破近兩個月的反彈支撐位（約100港元），或面臨新一波沽壓。陸秉鈞表示，官方介入外賣平台的市場競爭可能將令外賣平台間的惡性競爭趨勢降溫，有助其股價跌幅暫緩，對相關企業未妨是好事。

本周有豪威集團（501）、紅星冷鏈（1641）、兆易創新（3986）、BBSB INTL（8610）四新股於本周在港交所掛牌。另外，在深交所上市的健康產品製造商仙樂健康最新公布，已審議通過了公司擬發行H股股票並於港交所主板上市的相關議案。該公司解釋，為深化公司全球化策略佈局，利用國際資本市場優勢，打造多元化資本運作平台，提高資本實力及綜合競爭力，以加速海外業務發展。

展望本周，七國集團(G7)財長會議將召開，美國聯儲局發布關於地區經濟狀況的最新褐皮書調查。數據方面，美國去年12月CPI、11月PPI、零售數據、中國12月社會融資總量等一系列重磅數據將出爐。