《沽注一擲》原型Michael Burry做空甲骨文 

電影《沽注一擲》（The Big Short）原型對沖基金經理Michael Burry，近月因批評人工智能熱潮而引起關注，他在周五收市後透露，持有甲骨文股票的看跌期權，押注該公司股價下跌。

甲骨文周五收報198.52美元，升4.95%。

Burry去年11月曾透露做空晶片製造商英偉達及Palantir，他還表示在過去6個月內直接做空了甲骨文。甲骨文以其數據庫軟件聞名，但最近積極推進雲計算服務，這需要昂貴的數據中心容量建設，為此該公司承擔了大量債務。

甲骨文股價較高位回落約40%

甲骨文股價在去年9月單日飆升36%，當時公司對其雲業務發布了樂觀預測，顯示與人工智能相關的需求激增。然而，隨著投資者關注資本支出上升、一些雲交易結構的問題以及與數據中心擴張相關的債務負擔增加，甲骨文在去年底的股價較9月高位回落約40%。

甲骨文目前有約950億美元的未償還債務，使其成為彭博統計的金融部門以外最大的企業發行人。

Burry又表示，他避免做空那些業務遠超人工智能範疇的大型科技公司，舉例包括Meta 、Alphabet和微軟。Burry表示：「如果我做空Meta，我也在做空它在社交媒體和廣告方面的主導地位。如果我做空Alphabet，我在做空各種形式的Google搜索、Android、Waymo等。如果我做空微軟，我在做空一個全球辦公生產力SaaS巨頭，這些大型公司不是純粹做空人工智能的選擇。」

他表示，這些公司可能會隨著時間推移控制支出，吸收過度建設容量造成的損失，並可能作資產減值，同時在其核心業務中保持主導地位，「這三家公司不會消失」。他表示，如果OpenAI估值達到5000億美元，他會做空，凸顯了他對人工智能建設步伐和經濟性的更廣泛懷疑。

