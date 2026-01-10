Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《沽注一擲》原型Michael Burry做空甲骨文 

股市
更新時間：10:29 2026-01-10 HKT
發佈時間：10:29 2026-01-10 HKT

電影《沽注一擲》（The Big Short）原型對沖基金經理Michael Burry，近月因批評人工智能熱潮而引起關注，他在周五收市後透露，持有甲骨文股票的看跌期權，押注該公司股價下跌。

甲骨文周五收報198.52美元，升4.95%。

Burry去年11月曾透露做空晶片製造商英偉達及Palantir，他還表示在過去6個月內直接做空了甲骨文。甲骨文以其數據庫軟件聞名，但最近積極推進雲計算服務，這需要昂貴的數據中心容量建設，為此該公司承擔了大量債務。

甲骨文股價較高位回落約40%

甲骨文股價在去年9月單日飆升36%，當時公司對其雲業務發布了樂觀預測，顯示與人工智能相關的需求激增。然而，隨著投資者關注資本支出上升、一些雲交易結構的問題以及與數據中心擴張相關的債務負擔增加，甲骨文在去年底的股價較9月高位回落約40%。

甲骨文目前有約950億美元的未償還債務，使其成為彭博統計的金融部門以外最大的企業發行人。

Burry又表示，他避免做空那些業務遠超人工智能範疇的大型科技公司，舉例包括Meta 、Alphabet和微軟。Burry表示：「如果我做空Meta，我也在做空它在社交媒體和廣告方面的主導地位。如果我做空Alphabet，我在做空各種形式的Google搜索、Android、Waymo等。如果我做空微軟，我在做空一個全球辦公生產力SaaS巨頭，這些大型公司不是純粹做空人工智能的選擇。」

他表示，這些公司可能會隨著時間推移控制支出，吸收過度建設容量造成的損失，並可能作資產減值，同時在其核心業務中保持主導地位，「這三家公司不會消失」。他表示，如果OpenAI估值達到5000億美元，他會做空，凸顯了他對人工智能建設步伐和經濟性的更廣泛懷疑。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
15小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
12小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
21小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
16小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
16小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
17小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
20小時前
移加港男突襲酒樓畀驚喜媽媽！場面勁溫馨︰衰仔！你幾時返嚟㗎？感動網民「眼濕濕」
移加港男突襲酒樓畀驚喜媽媽！場面勁溫馨︰衰仔！你幾時返嚟㗎？感動網民「眼濕濕」
生活百科
19小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
21小時前