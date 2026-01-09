Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普關稅「裁決日」時機未到 最高法院周五不判決 道指倒跌50點

更新時間：23:09 2026-01-09 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-09 HKT

美國總統特朗普的關稅戰政策迎來最高法院「裁決日」，最快當地時間周五（8日） 宣判是否違憲。市場預計結果將令金融市場大震盪，股市或獲得短期提振，但債息有再度抽高的風險。不過開庭後，最高法院表示今天不會作出判決。美股早段在非農數據公布後上揚，道指升近200點，其後倒跌約50點。

道指早段曾升199點，現報49197點，跌69點；標指報6917點，跌4點；納指報23426點，跌54點或0.2%。美國非農新增職位低過市場預期，但失業率回落至4.4%，仍顯示經濟緩慢增長。

關稅戰2.0｜外圍押注特朗普勝率僅25%

美國最高法院是次審訊關鍵爭議在於，總統援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收進口關稅的合法性。網上博彩平台Polymarket顯示，市場押注最高法院支持特朗普的機率只有25%。

關稅戰2.0｜案件何時裁決？

美國最高法院從未宣布何時會作出裁決，但定於1月9日早上10時（香港時間晚上11時）舉行例行庭審，當中列為「意見發表日（Opinion Day）」，意味隨時可就正審理的案件作出判決。

分析指，倘若特朗普關稅全面違憲，部分受關稅困擾的企業會受惠。
「退稅」有利零售及電子產品股

專家指出，倘若特朗普關稅全面違憲，美國政府將要「退稅」，部分受關稅困擾的企業會受惠，路透報道，市場預計進口商未來幾個月會獲得高達1,500億至2,000億美元的收入。紐約銀行市場美洲宏觀策略主管John Velis預期，股市在初期會上漲，特別是零售及消費品，以及電子產品板塊。

債息恐推升 抽走市場流動性

不過KEY財富管理顧問公司行政總裁Eddie Ghabour提醒，如果法院裁定特朗普敗訴，並要求政府退還關稅，等同在市場抽走流動性，將衝擊市場表現。摩根大通估計，美國政府的年度關稅收入可能會從3,500億美元，降至約2,500億美元。分析指，美國政府收入減少後，或需進一步發債，從而推高債息，將對股市不利。

市場關注美國政府是否需要進一步發債，推高債息，或會抽走市場流動性。
大摩料中間落墨 不完全取消關稅

事實上，美國法院亦可裁定「部分違憲、部分合憲」，摩根士丹利估計，是次裁決有很大解讀空間：「可能會出現一系列結果，例如法院縮小現有關稅的範圍，但不強制完全取消關稅，或者限制關稅的未來適用。」大摩認為，由於市場關注政府負擔能力，預計當局在關稅制度方面採取更寬鬆的做法。

關稅戰2.0｜特朗普有後手

另一方面，特朗普政府實施關稅政策的方式，仍留有後手。美國財長貝森特早前已表示，當局至少有其他3種工具維持大部分關稅，包括實施1974 年《貿易法》第301條與第122條，以及1962年《貿易擴張法》第232條。

↓即睇減息部署↓

