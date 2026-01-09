渣打集團發行7.5億坡元可轉換證券 年息4.3%

渣打集團（2888）公布，將發行總值7.5億坡元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，擬出售證券予不少於6名獨立承配人，所得淨額擬用於一般業務及強化監管資本基礎。是次發行證券面值25萬坡元，發行價為面值的100%。發行所得淨額預計為7.44億坡元。

票面利率4.3% 每五年重設

證券主要條款顯示，2026年1月15日至2032年1月15日期間，票面利率固定為4.3%，相等於期間的坡元掉期利率加上每年2.263%的初始信貸差價。其後利率每五年重設一次，重設利率為相關市場掉期利率加2.263%的固定差價。利息每半年支付一次，首次派息日為2026年7月15日，但利息支付受可分配項目金額及償付能力條件限制，渣打擁有酌情取消支付的權利。

設轉換觸發機制 CET1不足7%將轉股

渣打集團指，如普通股權一級資本比率（CET1）低於7%，將發生轉換觸發事件。每股普通股的「轉換價」為32.043坡元，悉數轉換證券將發行約2340.6萬股，佔2026年1月8日經擴大後股本約1.025%。按轉換價計算，每股普通股淨發行價約31.787坡元。

港英兩地交易

集團稱，預計證券將獲穆迪新加坡的「Ba1」評級、標準普爾新加坡的「BB+」評級和惠譽英國的「BBB-」評級。集團將申請證券在倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣，並向香港聯交所申請上市。該證券不向美國、英國及歐洲經濟區零售投資者發售，香港市場亦限制向關連人士配售。獨家全球協調人及帳簿管理人為渣打銀行，聯席牽頭經辦人為星展銀行、華僑銀行、渣打銀行及大華銀行。