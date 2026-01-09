Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

下調最低上落價位第二階段 港交所：今年中將如期落實

股市
更新時間：17:58 2026-01-09 HKT
發佈時間：17:58 2026-01-09 HKT

港交所（388）宣布，在成功落實下調證券交易最低上落價位第一階段的措施後，將會如期在2026年年中落實第二階段的措施。

港交所首席營運總監劉碧茵表示，自去年8月實施收窄買賣差價第一階段改革以來，樂見香港證券市場的買賣差價顯著收窄，令交易成本下降，而整體流動性也有所提升。

進一步提升市場效率和流動性

她說，將於2026年年中推行第二階段的收窄買賣差價安排，進一步提升市場效率和流動性，並繼續推進其他重要舉措，包括落實無紙化證券市場（USM）及買賣單位改革。港交所將繼續與所有合作夥伴及持份者緊密合作，共同促進市場創新和互聯互通，鞏固香港作為全球領先市場的地位。

港交所去年8月實施下調股票最低上落價位的第一階段措施，第一階段受影響的是價格在10元至50元的股票，將其最低上落價位下調50%至60%，例如價格在10元至20元的股票，價差由原本的0.02元，收窄至0.01元；20元至50元價位的股票，價差則由原本的0.05元，收窄至0.02元。 
 

