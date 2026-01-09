Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法巴予恒指今年目標28500點 估值修復動能強勁 倡科技及高息股雙線布局

股市
更新時間：16:16 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:16 2026-01-09 HKT

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，2026年恒指目標價為28500點。她指出，目前全球多數股市已創新高，中港股市尚未跟隨，隨着流動性寬鬆延續及海外資金加碼亞洲市場，估值修復動能強勁。譚慧敏稱，AI依然值得關注，預計更多機械人、AI零部件企業登陸港股新股，而銀行、電信等高息股則可發揮防守作用，作出「科技成長加高息防禦」雙線布局可有效應對波動。

料美國年內減息2次 最早3月發生

法巴預測，美國聯儲局2026年將減息2次，分別在3月及6月各減0.25厘，步伐較市場普遍預期更為審慎。譚慧敏解釋，美國就業市場表現不佳、通脹受控且油價低位運行，減息壓力相對緩和，而美元去年貶值10%後，今年料再貶4%至5%，人民幣則將在7.0水平附近穩定波動。

金價目標5000關 銀價80美元或再上調

貴金屬及大宗商品方面，譚慧敏指出，黃金12個月目標價看每盎司5000美元，指出中國已連續14個月增持黃金儲備，加上美元弱勢，回調即為買入時機；至於白銀目標價定於每盎司80美元，因其兼具儲備與商業用途，在天然能源、電動車領域需求強勁，不排除後續上調目標價。她同時提到，銅等基礎金屬受AI數據中心建設驅動，需求快速增長，相關產業鏈仍具上漲空間。

油價走勢方面，譚慧敏表示，全球供應充裕且委內瑞拉相關事件或進一步增加供應，今年油價偏向偏弱，短期或下探每桶60美元以下，全年目標區間定於60至70美元。她強調，油價偏軟有利於抑制通脹，符合全球通脹受控預期，為貨幣政策寬鬆提供空間。

通脹回落有利中美歐市場增長

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長Prashant Bhayani表示，2026年全球經濟具韌性，衰退風險低，市場仍有上揚潛力，團隊維持「樂觀但審慎」立場。他指出，全球多數經濟體通脹將持續回落，中、美、歐三大增長引擎動能穩健，各經濟體推出的貨幣與財政刺激措施，為資產市場提供有利環境。

料AI泡沫未出現

Prashant補充，投資策略以「乘牛市、守收益」為核心，建議適度加碼股票資產並強化多元配置，固定收益可關注私人信貸、基礎設施等領域，短端債券值得布局。對於AI板塊泡沫爭議，他表示，納斯達克目前市盈率約35倍，成分股多為盈利穩健的大型企業，且聯儲局處於減息周期，缺乏刺破泡沫的關鍵因素，仍具投資價值。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
17小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
7小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
20小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
5小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
6小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
23小時前