法巴予恒指今年目標28500點 估值修復動能強勁 倡科技及高息股雙線布局

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，2026年恒指目標價為28500點。她指出，目前全球多數股市已創新高，中港股市尚未跟隨，隨着流動性寬鬆延續及海外資金加碼亞洲市場，估值修復動能強勁。譚慧敏稱，AI依然值得關注，預計更多機械人、AI零部件企業登陸港股新股，而銀行、電信等高息股則可發揮防守作用，作出「科技成長加高息防禦」雙線布局可有效應對波動。

料美國年內減息2次 最早3月發生

法巴預測，美國聯儲局2026年將減息2次，分別在3月及6月各減0.25厘，步伐較市場普遍預期更為審慎。譚慧敏解釋，美國就業市場表現不佳、通脹受控且油價低位運行，減息壓力相對緩和，而美元去年貶值10%後，今年料再貶4%至5%，人民幣則將在7.0水平附近穩定波動。

金價目標5000關 銀價80美元或再上調

貴金屬及大宗商品方面，譚慧敏指出，黃金12個月目標價看每盎司5000美元，指出中國已連續14個月增持黃金儲備，加上美元弱勢，回調即為買入時機；至於白銀目標價定於每盎司80美元，因其兼具儲備與商業用途，在天然能源、電動車領域需求強勁，不排除後續上調目標價。她同時提到，銅等基礎金屬受AI數據中心建設驅動，需求快速增長，相關產業鏈仍具上漲空間。

油價走勢方面，譚慧敏表示，全球供應充裕且委內瑞拉相關事件或進一步增加供應，今年油價偏向偏弱，短期或下探每桶60美元以下，全年目標區間定於60至70美元。她強調，油價偏軟有利於抑制通脹，符合全球通脹受控預期，為貨幣政策寬鬆提供空間。

通脹回落有利中美歐市場增長

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長Prashant Bhayani表示，2026年全球經濟具韌性，衰退風險低，市場仍有上揚潛力，團隊維持「樂觀但審慎」立場。他指出，全球多數經濟體通脹將持續回落，中、美、歐三大增長引擎動能穩健，各經濟體推出的貨幣與財政刺激措施，為資產市場提供有利環境。

料AI泡沫未出現

Prashant補充，投資策略以「乘牛市、守收益」為核心，建議適度加碼股票資產並強化多元配置，固定收益可關注私人信貸、基礎設施等領域，短端債券值得布局。對於AI板塊泡沫爭議，他表示，納斯達克目前市盈率約35倍，成分股多為盈利穩健的大型企業，且聯儲局處於減息周期，缺乏刺破泡沫的關鍵因素，仍具投資價值。