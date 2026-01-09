港交所將推6隻新股票期權類別 涉紫金黃金國際、藥明康德、藥明康德
16:03 2026-01-09
發佈時間：16:03 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:03 2026-01-09 HKT
港交所（388）宣布，將於1月19日推出6隻新的股票期權類別，進一步拓展股票期權市場及為投資者提供更豐富的選擇。6隻新的股票期權類別，包括紫金黃金國際(2259)、藥明康德(2359)、百濟神州(6160)、老鋪黃金(6181)、地平線機器人(9660)、康方生物科技(9926)。
港交所又指，衍生產品市場去年的日均成交量為逾166.27萬張合約，按年升7%並創出紀錄新高。其中，股票期權（包括每月及每周到期合約）是交投最活躍的產品之一，去年的日均成交量亦創出879,831張合約的紀錄新高，按年增加22%。
