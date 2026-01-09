Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市場靜候關稅裁決結果暫按兵不動｜古天后

股市
更新時間：10:53 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:53 2026-01-09 HKT

1月9日，天晴及非常乾燥。大型科企股普遍偏軟下，美股周四個別發展，道指低開145點後，跌幅擴大至最多203點，低見48792，其後最多倒升361點，高見49357。美市收市，道指報49266，回升270點或0.55%；標指微升不足1點或0.01%，報6921；納指跌104點或0.44%，報23480。 重磅股中，蘋果公司及Meta股價收市分別跌0.5%及0.4%，蘋果已七連跌，微軟反思科齊挫約1%；Nvidia跌2.2%，據報中國最快今季批准進口公司出產嘅H200晶片。

美國總統特朗普計劃國防預算大增約50%，到2027年達1.5萬億美元，刺激軍工股Northrop Grumman及洛歇馬丁股價分別反彈2.3%及4.3%，該板塊日前因特朗普施壓增加投資及減少回購股份而急跌。雪佛龍升2.6%，埃克森美孚反彈3.7%。Nike升3.2%，為升幅最大道指成份股；家得寶(Home Depot)升3%。藥廠安進(Amgen)回吐3.4%，為表現最差道指成份股。高盛策略員Ben Snider認為，美國中等收入消費者今年實質收入將加快增長，會轉化為銷售增長，因此受惠消費開支增加嘅股份尤其吸引，包括體育用品零售商Dick's Sporting Goods、電子產品零售商百思買(Best Buy)，以及服裝品牌Gap及Levi Strauss等。

美國10年期債息一度揚4.9個基點，至4.188厘，對息口較敏感嘅2年期債息升3個基點，至3.499厘。美滙指數曾升0.3%至98.98，日圓亦回落0.2%至157.08兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多下滑1.9%，至89359美元。

仍有機會挑戰27000大關

港股昨日回吐持續，恒生指數低開156後跌勢持續，盤中最多跌498點至25960低位，收市跌309點，報26149，成交額為2682億元。港股經過急升逾千點後出現回吐，短短兩個交易日由高位回吐升幅達三分二，回吐幅度似乎過多，幸而昨日仍守於26000關之上，此關為5周、10周及20周線匯聚區，亦為50日線及100日線附近，極為重要，成交守住並剛好重返10日線約26100之上收市，總算未有破壞整體升勢。至夜期時段，反彈持續，更重返26300水平，今早黑期亦處於26300水平之上，只要今日能企穩26300水平之上，甚至重返26500水平，料後市仍有機會挑戰27000大關。今晚為美國最高法院將就總統特朗普使用緊急關稅權力作出裁決，料對環球金融市場帶來震盪。雖然關稅一旦被取消或刺激股市上升，但若最高法院推翻關稅措施，並要求退還所有關稅，將對市場構成重大衝擊，因為等同短期內從金融系統中抽走流動性。要求退款嘅裁決可能促使財政部增加發債。隨着政府轉向其他法律途徑徵收較低稅率，年化關稅收入可能大幅減少，從而重新引發對美國財政前景擔憂。而即使股市撤銷關稅反應興奮，出現急升或亦僅屬短暫，因為以特朗普及其政府風格，迅速利用其他條款重新徵收，特朗普可以轉向其他法律途徑來徵收關稅，個別稅率高達15%，幾乎跟目前關稅率無分別。

古天后

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
13小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
16小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
3小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
21小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
19小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
1小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
3小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
17小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
1小時前