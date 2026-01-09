市場靜候關稅裁決結果暫按兵不動｜古天后

1月9日，天晴及非常乾燥。大型科企股普遍偏軟下，美股周四個別發展，道指低開145點後，跌幅擴大至最多203點，低見48792，其後最多倒升361點，高見49357。美市收市，道指報49266，回升270點或0.55%；標指微升不足1點或0.01%，報6921；納指跌104點或0.44%，報23480。 重磅股中，蘋果公司及Meta股價收市分別跌0.5%及0.4%，蘋果已七連跌，微軟反思科齊挫約1%；Nvidia跌2.2%，據報中國最快今季批准進口公司出產嘅H200晶片。

美國總統特朗普計劃國防預算大增約50%，到2027年達1.5萬億美元，刺激軍工股Northrop Grumman及洛歇馬丁股價分別反彈2.3%及4.3%，該板塊日前因特朗普施壓增加投資及減少回購股份而急跌。雪佛龍升2.6%，埃克森美孚反彈3.7%。Nike升3.2%，為升幅最大道指成份股；家得寶(Home Depot)升3%。藥廠安進(Amgen)回吐3.4%，為表現最差道指成份股。高盛策略員Ben Snider認為，美國中等收入消費者今年實質收入將加快增長，會轉化為銷售增長，因此受惠消費開支增加嘅股份尤其吸引，包括體育用品零售商Dick's Sporting Goods、電子產品零售商百思買(Best Buy)，以及服裝品牌Gap及Levi Strauss等。

美國10年期債息一度揚4.9個基點，至4.188厘，對息口較敏感嘅2年期債息升3個基點，至3.499厘。美滙指數曾升0.3%至98.98，日圓亦回落0.2%至157.08兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多下滑1.9%，至89359美元。

仍有機會挑戰27000大關

港股昨日回吐持續，恒生指數低開156後跌勢持續，盤中最多跌498點至25960低位，收市跌309點，報26149，成交額為2682億元。港股經過急升逾千點後出現回吐，短短兩個交易日由高位回吐升幅達三分二，回吐幅度似乎過多，幸而昨日仍守於26000關之上，此關為5周、10周及20周線匯聚區，亦為50日線及100日線附近，極為重要，成交守住並剛好重返10日線約26100之上收市，總算未有破壞整體升勢。至夜期時段，反彈持續，更重返26300水平，今早黑期亦處於26300水平之上，只要今日能企穩26300水平之上，甚至重返26500水平，料後市仍有機會挑戰27000大關。今晚為美國最高法院將就總統特朗普使用緊急關稅權力作出裁決，料對環球金融市場帶來震盪。雖然關稅一旦被取消或刺激股市上升，但若最高法院推翻關稅措施，並要求退還所有關稅，將對市場構成重大衝擊，因為等同短期內從金融系統中抽走流動性。要求退款嘅裁決可能促使財政部增加發債。隨着政府轉向其他法律途徑徵收較低稅率，年化關稅收入可能大幅減少，從而重新引發對美國財政前景擔憂。而即使股市撤銷關稅反應興奮，出現急升或亦僅屬短暫，因為以特朗普及其政府風格，迅速利用其他條款重新徵收，特朗普可以轉向其他法律途徑來徵收關稅，個別稅率高達15%，幾乎跟目前關稅率無分別。

古天后