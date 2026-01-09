觀望美關稅裁決 恒指好淡爭持升82點 AI醫療概念股落鑊｜港股收市

中國12月CPI符合預期，而PPI數據更勝預期，加上滬深股市造好惟市場正觀望美國最高法院的關稅裁判結果，港股周五表現好淡爭持，恒指最終全日收報26231點，升82點 ，大市成交再回落至2451億元。北水則轉流入68.15億元。

恒指高開123點，早段最多升150點，惟部分重磅科技股走弱和高位有沽壓，恒指一度蒸發所有升幅，並最多倒跌35點。恒指尾市走勢反覆，最終收報26231點，升82點。國指收報9048點，升9點；科指收報5687點，升8點。

三大指數結束兩周連升

全周計，三大指數結束連升兩周趨勢。恒指累跌106點；國指累跌120點；科指累跌49點。招商銀行（3968）以累跌6.4%，為本周表現最差藍籌股；瀚森製藥（3692）累升14.2%，為本周表現最佳藍籌股。

內地A股高收，上證指數企穩4100大關收市，收報4120點，創10高位 ；深證成指收報14120點，升160點；創業板指數收報3327點，升25點。

力拓即時零售 阿里升2.7%

科網股漲跌不一，阿里巴巴（9988）續加大對即時零售市場的投入，力求達市場絕對第一 ，該股升2.7%，收報146.5元，單股貢獻恒指逾51點，為撐起大市最多的藍籌股競爭；競爭對手之一的京東（9618）亦揚2.6%，收報114.6 元；另一競爭對手美團（3690）則下滑2.5%，收報98.5 元，失守紅底；快手（1024）走高3.9%，收報74.7 元；騰訊（700）跌0.8%，收報611 元。

OpenAI提前發佈的名爲ChatGPT Health的新功能旨在幫助提供有用的健康和健身信息，港股AI醫療概念股亦表現活躍。訊飛醫療科技 (2506)彈高20.6%，收報97.55 元；阿里健康 (241)向上4.7%，收報5.77 元；平安好醫生 (1833)漲3.6%，收報17.15 元。

金股受捧 山東黃金升6.1%

美國財政部長貝森特向聯儲局施壓，要求其減息，減息預期升溫及地緣政治風險仍存，黃金股再受捧。紫金（2899）升2.8%，收報38.26元；同系的紫金國際（2259）漲2.9%，收報150.7元；山東黃金（1787）大升6.1%，收報39.9 元；招金礦業（1818）升4.1%，收報35.58 元。

據內媒報導，中國市場監管總局約談光伏行業龍頭企業及行業協會，並要求他們整改工作，因其現「反內卷」行動涉及壟斷風險。光伏太陽能股多股下行。協鑫科技（3800）急跌7.9%，收報1.05元；信義光能（968）挫3.7%，收報3.11元；福萊特玻璃(6865)跌3.6%，收報9.97 元.

房地產融資協調機制「白名單」項目貸款符合條件可展期由原本是最長兩年半延長至5年，惟消息無助內房股走勢，內房股多數走低。龍湖（960）挫2.9%，收報9.34 元；華潤置地（1109）下滑1.4%，收報29.2 元；融創（1918）大跌4.2%，收報1.13 元。

MINIMAX首掛大升1.1倍

三隻新股上市首日均高收，MINIMAX-WP（100）收報345元，較招股價165元大升1.1倍，不計手續費一手賺3600元；瑞博生物（6938）收報82.1元，較招股價57.97元升41.6%，一手賬面賺4826元；金潯資源（3636）收報37.8元，較招股價30元大升26%，一手賬面賺1560元。

個股方面，美股SOFC龍頭達成26.5億美元訂單，濰柴動力 (2338)此前獲Ceres SOFC製造許可。 濰柴動力揚6.3%，收報20.9元；經國務院批准，中石化（386）與中國航空油料集團有限公司實施重組。中石化升0.4%，收報4.69元。

分析料恒指初步支持26000

盈立證券研究部執行董事黃德几表示， 地緣政治風險緩和，美國對委內瑞拉採取軍事行動的同時，並傳出不會幹預委內瑞拉的向中國出口原油，這一消息緩和了中美博弈的緊張氣氛。其次是內地經濟數據向好，最新CPI增長0.8%符合預期，PPI也有所改善，顯示通縮狀況正在緩解，消費者層面甚至已恢復溫和通膨，因此港股周五見輕微反彈。他續指，港股技術面呈現窄幅震盪格局，預料恒指在26000點有初步支持，短線來看，下周恒指可能繼續在1000點區間內上落，26800水平附近阻力較大，但25800的20日均線應該可以守住。

1215：恒指今早高開123點，隨後走勢反覆震盪，最多曾升150點，高見26299點。中午收報26158點，升8點或0.03%，半日成交額1352.17億元。科指半日跌3點或0.06%，報5674點。

藍籌科網股方面表現分化，阿里巴巴（9988）升2.81%，貢獻恒指53點；快手（1024）升2.96%；小米（1810）跌0.42%；騰訊（700）跌0.73%；百度（9888）跌2.28%；美團（3690）跌2.38%。

受惠於地緣政治風險及減息預期支撐金價，黃金股全面走高。紫金國際（2899）升2.96%至38.3元，亦成表現最好藍籌；山東黃金（1787）升6.12%；招金礦業（1818）升3.86%。

今日三隻新股上市首日全線報喜，其中MINIMAX-WP（100）領漲全場，今日開市已較招股價165元高出42.6%，隨後升勢持續，盤中最高升81.2%至299元，中午報294元，升78.2%。

瑞博生物（6938）同樣高開29.3%見75元，雖一度回調至65.9元，但迅速反彈，最高觸及32.1%見76.6元，中午收報74.55元，漲28.6%。

金潯資源（3636）開市亦高開38元，升26.6%，最高漲26.9%見38.08元，午盤收報36.68元，升22.27%。

相關文章：新股IPO｜MINIMAX曾飆81%高見299元 一手賬賺2580元 瑞博揚29% 金潯升22%

0930：美股周四個別發展，道指收報49266點，回升270點或0.55%；標指升不足1點或0.01%，報6921點；納指跌104點或0.44%，報23480點；反映中國概念股表現的金龍指數上漲1.09%，報7796點。

大型科技股普遍下跌，博通跌3.21%；英偉達跌2.15%；微軟跌1.11%，亞馬遜升1.96%，Tesla及Alphabet升約1%。

美國總統特朗普計劃大增國防預算約50%，軍工股Northrop Grumman及洛歇馬丁股價分別反彈2.3%和4.3%。另外油公司雪佛龍及埃克森美孚分別升2.61%及3.73%。

恒指今早高開123點，報26272點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升3.78%；京東（9618）升3.31%；騰訊（700）無升跌；美團（3690）跌0.99%；百度（9888）跌2.49%。

今日有三隻新股掛牌，瑞博生物(6938)開報75元，較招股價57.97元高出29.3%、MINIMAX(100)開報235.4元，較招股價165元高出42.6%；金潯資源(3636)開報38元，較招股價30元高出26.6%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股49.01億港元。小米(1810)、騰訊(700)、中芯(981)分別獲淨買入10.72億港元、8.64億港元、5.63億港元；盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出62.84億港元、28.78億港元、12.88億港元。