美股現獲利回吐 道指早段跌200點 Google逆市曾升3%破頂 軍工股急彈

股市
更新時間：22:46 2026-01-08 HKT
發佈時間：22:46 2026-01-08 HKT

美股市場進一步獲利回吐，道指早段曾跌200點後喘定。

道指報48956點，跌40點；標指報6920點，跌17點；納指報23584點，跌172點或0.7%。

Gemini上月瀏覽量按月升24% ChatGPT同期跌9%

大型科技股個別發展，Google母企Alphabet（GOOG）一度升近3%，創歷史新高。市場研究機構Similarweb數據指，Gemini的網站日均瀏覽量達5600萬次，按月大升24%，同期ChatGPT瀏覽量則按月跌9%。至於Nvidia（NVDA）跌1%，市傳該企加強對華銷售H200晶片。

特朗普擬大增軍費 洛克希德馬丁飆9%

美國總統特朗普計劃大幅上調國防預算50%，至1.5萬億美元。軍工股大幅反彈，洛克希德馬丁（LMT）大漲9%，諾斯洛普格魯曼（NOC）亦飆9%，雷神（RTX）升4%，波音（BA）亦升近2%。

專家：美股基本面仍良好 料再現逢低買入

投資管理公司Guggenheim Partners投資總監Anne Walsh表示，地緣政治新聞往往只會在短時間內影響市場，其後市場會重新關注對價格走勢影響更大的因素，例如利潤、估值和其他指標，而隨著聯儲局今年有望減息，股市基本面仍然相當良好，「最終『逢低買入』的心態會回歸，重新調整投資組合的機會則非常有限。」

