天數智芯曾升逾30% 盼用硬科技助力中國AI算力發展

今年第二批新股掛牌齊造好，「國產GPU四小龍」之一天數智芯（9903）不負眾望，較上市價144.6元高開31.5%，報190.5元，之後回落，暫報163元，升12.7%，一手100股賬面賺1,840元。該公司主席蓋魯江表示，今日是新起程，以香港為初，擁抱全球資本，未來將深耕所處於的行業，構建更好的生態體系，讓高質量算力普惠世界，以硬科技助力中國AI算力發展。

他續指，公司秉持自強、創新、求真、較真和包容的企業文化，以自主創新打破算力門檻，從國內首個通用GPU，到服務數百家客戶，每一步都認證公司對技術的追求和對客戶的負責。該股公開發售超購413.2倍，抽乙組便穩中1手，「頂頭槌飛（認購12716手）」獲派1至2手，而國際配售超購9.7倍。

智譜稱「2513」含意「我們一生」

內地「AI六小虎」之一的智譜（2513）較上市價116.2元高開3.3%，報120元，其後一度「破發」低見116.1元後回升，暫報125.2元，升7.8%，一手100股賬面賺900元。該公司董事長劉德兵表示，通用人工智能（AGI）是公司持之以恆的奮斗目標，在2021年推出的算法架構GLM，打下重要的根基，又提及股票代號含意AI「我們一生（普通話：2513）」。該股公開發售超購1158.5倍，抽甲組的200手便中一手，「頂頭槌飛（認購9355手）獲派13手，而國際配售超購14.3倍。

精鋒醫療續研究手術機械人等產品

「B仔股」精鋒醫療（2675）較上市價43.24元高開36.4%，報59元，暫報54.8元，升26.7%，一手100股賬面賺1156元。該公司主席王建辰表示，公司秉持技術要創新，產品要精益求精的理念，未來將繼續深入研究手術機械人、創新技術和相關人工智能技術，持續推出新產品，滿足全球臨床醫生的需求，在全球推廣手術機械人，為構建全球化的醫療設備繼續奮鬥。該股公開發售超購1090.9倍，甲組900手穩中一手，「頂頭槌飛（認購13861手）獲派4至5手，而國際配售超購24.2倍。