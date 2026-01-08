智譜曾穿招股價後反彈 稱中國十大互聯網公司、9家是核心客戶

智譜（2513）今日首日上市，開市僅升逾3%至120元，更曾一度跌穿招股價，低見116.1元，但低位有支持及回升，暫升約8%至125.7元。集團AI首席執行官張鵬表示，全球大模型商業化仍處早期探索階段，目前尚無成熟模式可循。他坦承，雖然行業在技術落地與商業嘗試上已有諸多進展，但受多重因素制約，具體何時能實現穩定盈利，「目前沒有任何一家企業能給出明確答案」。

行業格局逐漸「收斂」

談及行業格局，張鵬指市場已從2023年的「百模大戰」逐漸「收斂」。他觀察到新進入者減少，部分企業調整方向，真正持續投入AGI（通用人工智能）的企業已不多。他認為這是良性發展，行業正從同質化競爭轉向分層協作，形成「競合為主、合作大於競爭」的狀態。

B端業務覆蓋16個行業

在商業化實踐上，張鵬稱，智譜的B端業務已覆蓋金融、能源、互聯網、教育等16個主要行業，簽約企業用戶逾8,000家。他特別提到，中國前十大互聯網公司中有9家是其核心客戶。至於C端產品「智譜清言」，張鵬強調其定位是效率工具，與側重娛樂生活的競品不同，主要服務學生、研究者及職場人士的學習與工作場景，目前市場保持穩定增長。

產品月費遠低國外同級產品

在回應成本與定價問題時，張鵬以訂閱服務為例，稱國外同級產品的月費高達200美元，而智譜對應服務僅約200元人民幣。他解釋，這背後的核心是成本控制能力的差異。國外廠商資源豐富，習慣用訓練級的高端芯片做推理，屬於「富裕慣了」；而國內廠商包括智譜，習慣了「精打細算」。他表示，公司會根據場景精細化配置算力資源，從而將推理成本壓至更低。

未來續聚焦提升基礎模型

展望未來，張鵬重申公司的核心戰略仍是聚焦於提升基礎模型的「智能上界」。他認為，這是推動產業進步的根本動力。與此同時，公司亦通過獨立的CVC基金「Z Fund」積極佈局AI生態投資，目前已投資項目超過30個，旨在構建更廣泛的產業協作網絡。

張鵬又稱，公司的國際化佈局已推進兩年，初期以港澳為基地輻射東南亞，目前業務已拓展至中東地區，並正探索通往歐洲及南美市場的路徑。