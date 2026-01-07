Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德信中國今早除牌 結束近７年上市歷程

股市
據星島環球網報道，香港聯合交易所有限公司（聯交所）宣布，由2026年1月7日上午9時起，德信中國（2019）控股有限公司（清盤中）的上市地位將根據《上市規則》第6.01A(1)條予以取消，正式告別香港資本市場。

因長期處於債務危機與清盤狀態而退市

此次退市直接原因是德信中國長期處於債務危機與清盤狀態。2021年，德信中國增加322億元土地投資，埋下資金流動隱患。2022年，公司債務危機爆發，未能支付一筆美元債利息，被債權人建設銀行（亞洲）提交清盤呈請；同年11月，公司提出境外債重組方案，但未能獲得足夠債權人支持。2024年，法院正式頒令清盤，公司資產和事務已由臨時清盤人接管。

根據港交所規則，連續停牌18個月的公司若是未能在規定期限，於德信中國來說即是2025年12月10日前，補救導致停牌的問題並覆牌，聯交所有權將其除牌，取消上市地位。德信中國因處於清盤狀態，無法達成任何覆牌指引。

德信中國於2019年2月26日在港交所掛牌上市，彼時以每股2.80港元的價格融資16.84億港元。作為浙系房企四小龍之一，曾獲得中國房地產百強企業稱號。

樓市低迷拖垮現金流

德信中國在2019年上市時提出「三年跨入千億陣營」的目標，但激進的擴張不僅未能令該公司達成目標，反而拖垮了現金流。同時受房地產市場低迷影響，近年來其銷售額呈現下降趨勢。

2021年，德信中國創下最高銷售紀錄，當年合約銷售金額達到‌739.8億元‌，同比增長16.45%；但2022年銷售金額縮減至約361億元‌，同比下降51.2%；2023年合約銷售額約為221.6億元，同比下降38.6%；2024年，公司全年銷售額‌82.1億元‌，勉強擠進房地產企業TOP100。

截至退市前，德信中國報0.085港元/股，市值僅剩2.52億港元。

《星島》記者 鐘凱 實習記者 胡心蘭 深圳報道

