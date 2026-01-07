FSMOne香港予恒指全年目標30000點 成2026年重點市場 看好AI推動科企發展

網上投資平台FSMOne香港預計，恒生指數全年目標價30000點水平，潛在升幅13.4%，對應11倍目標市盈率；MSCI中國指數的2026年的目標價為98，潛在升值13.5%。該平台指，鑑於AI應用持續擴張推動科技企業發展，加上北水及新股提升市場流動性，預計港股的結構性投資機會仍然存在，料港股是2026年重點關注的市場之一。

港股中長期走勢視乎盈利

FSMOne香港投資組合管理及研究部助理經理謝祐軒表示，恒指估值修復已基本實現，但估值擴張僅能提供短期動能，中長期走勢仍取決於企業盈利復甦。他又稱，流動性成為支撐港股表現的重要因素，去年北水持續流入港股，淨流入總額超過萬億港元，反映內地投資者對港股的投資熱情。

板塊方面，謝祐軒指出，2026年盈利增長預測排名前三的行業分別為「可選消費」、「原材料」及「資訊科技」，其企業盈利的復甦動能較為強勁。

料今年美國減息2次

FSMOne（香港）總經理陳家朗預計，美國聯儲局於2026年，將要面對來自特朗普政府的政治壓力，同時要兼顧就業市場疲弱及通脹憂慮重燃的問題，因此仍會繼續減息，但預計幅度有限，預料聯儲局於2026年將會減息2次。

美股股估值吸引力低於其他市場

陳稱，目前美國企業盈利增長仍然穩健，AI將繼續成為科技行業的主旋律，而科企投資亦會繼續支撐當地經濟增長，但要留意相關企業是否能將投資實際轉化為收入，考慮到美股整體估值較為昂貴，其相對吸引力低於其他市場。

內地轉向支持民企 屬改善股市關鍵驅動因素

內地方面，謝祐軒指出，中國經濟今年仍將面臨一定挑戰，例如房地產及內需仍然偏弱，但科技板塊在新一年有望繼續成為中國經濟發展及股市表現的重要引擎。他稱，中國科技龍頭正逐步從其AI投資中獲得實質回報，多家科技企業已將AI應用於廣告投放，以提升投放精準度及用戶體驗；同時AI亦在程式開發、遊戲及影音製作等領域有效提升營運效率。

謝祐軒續指，內地政府逐步調整政策取向，由過往以監管收緊與去槓桿為重點，轉向對民營企業給予支持，預期相關政策在今年將有望進一步強化，成為推動經濟復甦及改善股市表現的關鍵驅動因素。

孳息曲線料續正常化 選5至10年期美國債

另外，陳家朗認為，在當前減息周期下短期利率將持續下行，然而通脹壓力將令長債收益率維持高位，因此孳息曲線料於2026年內進一步正常化，建議投資者可考慮逐步增加存續期到5至10年期的美國國債，屬於曲線上較陡峭的部分，可帶來更佳的「滾動收益」。