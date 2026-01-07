恒指半日挫270點 ATM領跌 三桶油向下 貴金屬股逆市升｜港股開市

恒指今早低開108點後，持續跌勢，最多曾跌302點，低見26408點，截至中午則報26439點，跌270點或1.01%，成交1,485億元。科指方面，中午報5729點，跌95點或1.65%。

重磅藍籌股中，「ATM」領跌大市，其中阿里（9988）及騰訊（700）分別跌4%及2%，美團（3690）亦跌2.2%，連同滙控（005）跌1.3%，4股已拖累恒指跌175點。

內地加強直播電商監督管理

消息面上，市監總局和網信辦聯合發布《直播電商監督管理辦法》，加強直播電商監督管理，保護消費者和經營者合法權益，促進直播電商健康發展。辦法特別提出，網絡交易平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務，擾亂市場競爭秩序。除了「ATM」下跌之外，京東（9618）跌1.5%；快手（1024）亦跌2.8%。

此外，比亞迪（1211）半日亦跌3.4%，為表現較差藍籌之一。國際油價向下，加上委內瑞拉政局影響，中石油（857）及中海油（883）亦雙雙下跌3.2%及2.8%。至於中石化（386）亦跌1.5%。

不過，貴金屬相關股持續受捧，其中洛鉬（3993）半日升5.7%；俄鋁（486）升5.5%；中國宏橋（1378）升3.8%；中鋁（2600）升3%；紫金（2899）亦升1.5%。

—————

在貴金屬市場及存儲半導體狂潮下，美股三大指數周二繼續向上，道指及標指均創即市及收市新高，其中道指收市升484點或0.99%，報49462點；標指升42點或0.62%，報6944點；納指則升151點或0.65%，報23547點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二回吐0.78%至7836點。

金價銀價向上 油價下跌

地緣政治局勢繼續刺激金價向上，周二升逾1%至4,494美元，今早更一度升見4,500美元；銀價周二更升逾6%至81.27美元，逼近歷史新高84.015美元。此外，油價下跌約2%，其中紐約期油報每桶57.13美元，倫敦布蘭特期油則報每桶60.7美元。

SanDisk單日急升逾27% 再創新高

另一方面，記憶體晶片需求及價格持續上升，存儲相關股成市場焦點，其中SanDisk（SNDK）周二急升逾27%至349.63美元，再創上市新高；西部數據（WDC）升近17%；希捷科技（STX）升14%；美光科技（MU）亦升一成。

小米新一代SU7料今年4月上市

港股方面，恒指今早低開108點，報26601點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市跌2.45%；騰訊（700）升0.8%；美團（3690）無起跌；京東（9618）升0.35%。至於小米（1810）發文公佈新一代SU7預計今年4月上市，股價開市報38.76元，無起跌。

微盟與阿里旗下淘寶閃購達成合作

此外，微盟（2013）與阿里巴巴集團旗下本地生活服務平台淘寶閃購達成戰略合作，雙方將圍繞即時零售、數字營銷、技術創新等領域展開業務合作與探索。後續，微盟將打造本地零售到家到店一體化解決方案，推動微盟客戶進入淘寶閃購平台經營；微盟亦會進入淘寶閃購營銷業務，以拓展商家解決方案更大空間。該股開市升逾7%，報2.12元。

有色金屬相關股繼續向好，中國宏橋（1378）升1.5%；山東黃金（1787）升1.4%；江西銅（358）及紫金礦業（2899）亦齊升逾1%。

毛戈平遭控股股東等6個月內減持

個股消息中，毛戈平（1318）宣佈，收到控股股東及執董毛戈平與汪立群、執董毛霓萍、毛慧萍、汪立華及宋虹的減持計畫告知函，上述人士擬於未來6個月內，主要通過大宗交易方式，合計減持所持不超過1720萬股H股，即不超過已發行股數的3.51%。該股開市報81.75元，跌約0.3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股28.79億元，平保（2318）、阿里（9988）及國壽（2628）分別獲淨買入18.4億元、16.19億元及5.88億元；而中移動（941）、騰訊（700）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出8.75億元、8.04億元及2.08億元。