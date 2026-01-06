Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股觀望本周經濟數據 道指早段跌50點 Nvidia推自動駕駛AI模型升1%

股市
更新時間：22:32 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:32 2026-01-06 HKT

美股三大指數表現反覆，道指繼日前創出歷史新高後，開市初段微跌。

道指報48923點，跌54點；標指報6913點，升11點；納指報23470點，升75點或0.3%。

Tesla跌2%

Nvidia（NVDA）升逾1%；Tesla（TSLA）則跌逾2%。Nvidia宣布推出自動駕駛AI模型「Alpamayo」，被指挑戰特斯拉（Tesla）的全自動駕駛（FSD）系統。

專家：美國經濟較不明朗 應多元投資

市場關注本周五公布的非農就業數據，法國外貿銀行跨資產策略師Emilie Tetard表示，美國迎來的經濟數據較其他地區更不確定，現時市況應進行多元化資產。

瑞士百達管理合夥人Raymond Sagayam指出，今年開局亞太區多個股市創新高，反映「美國例外論」正逐步瓦解，資本市場正延續有關投資主題，資金泊入其他市場。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
11小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
10小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
5小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
2026-01-05 21:15 HKT
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
01:24
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
13小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
14小時前