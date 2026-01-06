美股觀望本周經濟數據 道指早段跌50點 Nvidia推自動駕駛AI模型升1%
更新時間：22:32 2026-01-06 HKT
美股三大指數表現反覆，道指繼日前創出歷史新高後，開市初段微跌。
道指報48923點，跌54點；標指報6913點，升11點；納指報23470點，升75點或0.3%。
Tesla跌2%
Nvidia（NVDA）升逾1%；Tesla（TSLA）則跌逾2%。Nvidia宣布推出自動駕駛AI模型「Alpamayo」，被指挑戰特斯拉（Tesla）的全自動駕駛（FSD）系統。
專家：美國經濟較不明朗 應多元投資
市場關注本周五公布的非農就業數據，法國外貿銀行跨資產策略師Emilie Tetard表示，美國迎來的經濟數據較其他地區更不確定，現時市況應進行多元化資產。
瑞士百達管理合夥人Raymond Sagayam指出，今年開局亞太區多個股市創新高，反映「美國例外論」正逐步瓦解，資本市場正延續有關投資主題，資金泊入其他市場。
