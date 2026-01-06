Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3新股公佈派發結果 天數智芯「最難中」頂頭槌最多2手

股市
更新時間：17:28 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:28 2026-01-06 HKT

明日再有3隻新股暗盤交易，其中包括被稱為「大模型第一股」、「AI六小虎」之一的中國人工智能公司智譜 （2513）、 「國產GPU四小龍」之一的天數智芯（9903），以及手術機器人公司精鋒醫療（2675），當中以天數智芯「最難中」，即使頂頭槌也最多只能有2手。

天數智芯乙頭穩獲1手

據市場消息指出，天數智芯以144.6元定價，申購4萬股（乙頭）才可穩獲1手；值得留意的是，投資者認購乙頭至頂頭槌（4萬股至127.16萬股），最多也只是中1至2手（100至200股）。

精鋒醫療9萬股可穩獲1手

精鋒醫療以43.24元定價，申購9萬股可穩獲1手，甲尾（10萬股）最多可中2手；認購乙頭（20萬股）也是中1至2手；至於頂頭槌（138.61萬股）則最多可中5手（500股）。

智譜2萬股已可穩獲1手

智譜方面，以116.2元定價，申購2萬股已可穩獲1手，甲尾（4萬股）中1至2手；認購乙頭（5萬股）也是中1至2手；至於頂頭槌（93.55萬股）則最多可中13手（1300股）。

