法興料國指今年最牛見10800點 去年證輪成交大升55% ATMX引伸波幅3年新低

法興銀行發佈2026年港股窩輪及牛熊證市場展望，該行預期，今年國指最樂觀情況下，有望見10800點，潛在升幅達16.8%；滬深300指數見5300點，潛在升幅為10.6%。另外，該行指2025年全年窩輪及牛熊證總成交額逾4.49萬億元，按年大升55%，創2021年以來新高，佔大市成交約7.3%。

滬深300指數潛在升幅逾一成

法興銀行預期，MSCI中國指數今年基本目標是95點；樂觀和悲觀情況下則分別見104點和68點水平。該行指出，今年國指基本情況下，目標價為10000點，樂觀和悲觀情景則分別為10800點和7100點；滬深300指數基本預測則為4950點，樂觀和悲觀預測分別是5300點和3650點。

周翰宏：企業盈利成股市推動力 籲增持中資股

法興上市產品銷售部董事周翰宏表示，企業盈利增長將會成為股市向上的主要推動力，而非單純憧憬。港股方面，他認為中國通縮壓力近期緩和，市場對於中國經濟漸趨樂觀，維持中資股「增持」看法，並對港股今年走勢持樂觀態度。

他續指，港股「ATMX」平均引伸波幅已跌至3年低位，投資者或可在適當的時機部署窩輪，「有機會『賺價、賺波幅』°」

美股方面，周說，標指今年目標是7300點，潛在升值5.8%，指出AI驅動的美企盈利增長仍然可觀，而除「科技七雄」外，投資者焦點或擴散至更多受惠AI企業。