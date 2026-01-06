Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法美生科公司TheraVectys擬赴港IPO 或打破行業常態

股市
據彭博引述消息報道，專注於免疫療法的法國暨美國生物科技公司TheraVectys SA正考慮在香港進行首次公開募股（IPO），最快可能於今年內進行，此舉對於非中國背景的生物科技公司而言實屬罕見。

過往生科股傾向歐美市場上市

該公司正與顧問機構合作，探討籌集數億美元資金的潛在上市計劃，但尚未做出最終決定。一旦TheraVectys成功在港上市，將打破行業常態，主因過往非中國的生物科技公司通常選擇在產業更為成熟的歐美市場上市。

然而，中國在創新領域正日益挑戰西方的傳統主導地位，並重塑全球生物科技產業格局。隨著生物科技類股上漲，以及中國製藥商在港成功上市的例子，香港市場的吸引力正持續上升。

彭博彙編數據顯示，去年香港醫療保健領域的股票發行募資總額約達130億美元，其中主要來自生物科技公司的IPO及後續增發。恒生生物科技指數在過去12個月內亦大幅上漲82%。

TheraVectys主要開發慢病毒載體，用於預防和治療癌症及其他疾病，其投資者包括Tethys Invest SAS，為歐萊雅集團繼承人Francoise Bettencourt Meyers及其家族的投資公司。

