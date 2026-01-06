恒指高開155點 快手再升近2% 心動擬回購漲4%｜港股開市

美國上月ISM製造業指數由48.2降至47.9，連續10個月低於50水平，並創2024年以來最大降幅。不過，經濟數據欠佳反刺激減息預期，美股三大指數周一全線向上，其中道指升594點或1.23%，報48977點；標指升43點或0.64%，報6902點；納指升160點或0.69%，報23395點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.49%至7898點。

金價銀價向上 油價反彈

在地緣政治局勢升溫下，金價周一升逾2.6%，報4449美元；銀價亦升逾5%，報76.6美元。油價亦見反彈，其中紐約期油升約1.7%，報58.32美元；布蘭特期油則升1.7%，報61.76美元。

港股走勢方面，恒指今早高開155點，報26502點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.2%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）升0.8%；京東（9618）升1.1%；小米（1810）則跌0.3%。至於昨日急升的快手（1024），今早再升1.7%。

國航國泰開市雙雙向下

個股消息中，國航（753）公布，全資附屬公司Easerich配售約1.08億股國泰（293）股份，佔國泰已發行股份約1.6%，每股配售價12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，涉資約13.2億元。該股開報7.09元，跌0.84%；國泰亦跌0.53%至13.02元。`

舜宇擬分拆車載相關光學業務

此外，舜宇光學（2382）公布，正考慮分拆車載相關光學業務，並在本港聯交所主板獨立上市。該股開報68.8元，升1.6%。

心動擬回購最多4億元公司股份

至於心動公司（2400）擬回購最多4億港元公司股份，回購期直至今年6月4日。該股開報68.85元，升4%

北水動向方面，昨日淨買入港股187.23億元，盈富基金（2800）、快手（1024）及小米（1810）分別獲淨買入68.26億元、15.56億元及10.19億元；相及，騰訊（700）及中移動（941）分別遭淨賣出9.19億元及4.06億元。