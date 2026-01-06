恒指半日升468點 滙控騰訊領漲 2026年已累升1185點 專家看好7隻股｜港股開市

1205：在美國減息預期升溫下，恒指今早高開155點後，越升越有，曾升511點至26858點，半日收報26815點，升468點或1.78%，成交1626億元；若以2026年計，3個交易日已累升1185點或4.62%。科指方面，半日收報5868點，升126點或2.21%；今年累升352點或6.39%。

中國宏橋及京東健康冠藍籌

重磅藍籌股中，滙控（005）半日升逾3%，連同騰訊（700）升逾2%及平保（2318）大升5%，合力領漲大市，3隻股份已為恒指進賬156點。單計股價變幅，中國宏橋（1378）及京東健康（6618）更分別升6.4%及6.1%，為半日表現最佳藍籌，龍湖（960）及紫金（2899）亦各升5.8%及5%。

貴金屬相關股紛炒上

委內瑞拉政局突變後，貴金屬市場獲看好，除了金價及銀價外，倫敦鋁價亦企於3,000美元大關之上。鋁業股中，除了中國宏橋外，創新實業（2788）半日升7.7%，中鋁（2600）則升2.8%。黃金股方面，招金（1818）半日升逾7%，山東黃金（1787）升逾4%，紫金黃金國際（2259）則升3.6%。此外，中國白銀集團（815）亦升1.35%。

另一方面，比特幣亦見受惠，更一度反彈至9.48萬美元，最新則回落至9.38萬美元水平；惟相關概念股繼續炒上，其中國泰君安國際（1788）及金涌投資（1328）大升逾12%；藍港互動（8267）升一成；博雅互動（434）則僅升0.5%。

溫傑：恒指可上試28980點

香港股票分析師協會理事溫傑表示，對港股前景抱審慎樂觀態度，預期在盈利帶動下，港股可上試28980點。但他提醒，投資者仍要留意內地財政政策、美國減息進程及地緣政治風險；他補充，要特別留意美國通脹，並有機會是黑天鵝之一。

板塊表現方面，他看好科技股、生物科技、新能源、內需、內銀、電訊，及黃金，並點名看好7隻股票的上半年表現，包括騰訊（700）、信達生物（1801）、安踏體育（2020）、寧德時代（3750）、工商銀行（1398）、中移動（941）及價值黃金（3081）。

0930：美國上月ISM製造業指數由48.2降至47.9，連續10個月低於50水平，並創2024年以來最大降幅。不過，經濟數據欠佳反刺激減息預期，美股三大指數周一全線向上，其中道指升594點或1.23%，報48977點；標指升43點或0.64%，報6902點；納指升160點或0.69%，報23395點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.49%至7898點。

金價銀價向上 油價反彈

在地緣政治局勢升溫下，金價周一升逾2.6%，報4449美元；銀價亦升逾5%，報76.6美元。油價亦見反彈，其中紐約期油升約1.7%，報58.32美元；布蘭特期油則升1.7%，報61.76美元。

港股走勢方面，恒指今早高開155點，報26502點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.2%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）升0.8%；京東（9618）升1.1%；小米（1810）則跌0.3%。至於昨日急升的快手（1024），今早再升1.7%。

國航國泰開市雙雙向下

個股消息中，國航（753）公布，全資附屬公司Easerich配售約1.08億股國泰（293）股份，佔國泰已發行股份約1.6%，每股配售價12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，涉資約13.2億元。該股開報7.09元，跌0.84%；國泰亦跌0.53%至13.02元。`

舜宇擬分拆車載相關光學業務

此外，舜宇光學（2382）公布，正考慮分拆車載相關光學業務，並在本港聯交所主板獨立上市。該股開報68.8元，升1.6%。

心動擬回購最多4億元公司股份

至於心動公司（2400）擬回購最多4億港元公司股份，回購期直至今年6月4日。該股開報68.85元，升4%

北水動向方面，昨日淨買入港股187.23億元，盈富基金（2800）、快手（1024）及小米（1810）分別獲淨買入68.26億元、15.56億元及10.19億元；相及，騰訊（700）及中移動（941）分別遭淨賣出9.19億元及4.06億元。