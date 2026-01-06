恒指升363點 3日累升1080點 平保漲5% 專家看好7隻股｜港股收市

美國隔晚造好，道指更創收市新高，亞太區主要股市繼續狂歡。恒指收報26710點，升363點，連升3日累升1080點或4.2%，創逾一個半月高位，大市成交額2917億元，為去年11月24日以來最多。滬指再創10年新高，收市漲1.5%；至於韓台股市連續3個交易日破頂。

恒指高開155點，報26502點，隨即升幅收窄至151點後再步步高升，中午前高見26858點，為去年11月14日以來最高，升511點，終收報26710點，升363點，連升3日累升1080點或4.2%。國指扭轉日前跌勢，收報9244點，升95點。科指收報5825點，升83點或1.5%，連升3日累漲5.6%。

滬指再創10年新高

內地股市向好，上證指數以全日高位收報4083點，升60點或1.5%，創10年新高。深證成份指數和創業板指數則以接近高位收市，深成指報14022點，升193點或1.4%；創業板指數報3319點，升24點或0.8%。滬深兩市成交額近2.81萬億元人民幣，按日多約2600億元人民幣。

韓台股市連續3日新高

韓台股市均以全日高位收市，連續3個交易日創新高。韓國綜合指數報4525點，升67點或1.5%；台灣加權指數報30576點，升471點或1.6%。日經指數收報52518點，升685點或1.3%。

內地股市高歌猛進，帶動內險和券商股齊走高。中國平安（2318）收報72元，升5%；眾安在綫（6060）報17.73元，升4.4%。國泰君安國際（1788）收報2.95元，升11.3%；中金（3908）報22.24元，升8.7%。

小米阿里逆市軟

科技股個別發展，小米（1810）和阿里巴巴（9988）都以接近全日低位收市，小米報38.76元，跌1.5%，為表現第二差藍籌股；阿里報150.8元，跌1.3%。美團（3690）報106.1元，升0.7%；京東（9618）報115.5元，升1.6%；騰訊（700）報632.5元，升1.3%。

中國宏橋飆6%冠藍籌

個股藍籌股方面，恒安國際（1044）收報27.28元，跌2.6%，為表現最差的藍籌股。鋁價持續攀升，刺激中國宏橋（1378）報35.26元，升6.1%，為表現最好的藍籌股。

至於擬分拆車載相關光學業務在港上市的舜宇光學（2382）逆市向下，收報67.1元，跌1%。滙控（005）再破頂，一度高見129.5元，收報128.8元，升3.1%。

李澤銘：首季或達28500點

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，在投資前景明朗下，不少投資者在港股通回歸後高追，基金亦作新一年的部署，而在成交配合下，港股升勢有望短期維持，恒指有機會上試27000點，但有明顯阻力，支持位為26000點。他預計，今年恒指目標價為28500點，或於首季達成目標。

梁杰文：突破27000可挑戰3萬點

宏高證券投資經理梁杰文表示，今年港股開局造好，成交增加、資金流入，多家大型藍籌股份亦已相繼創出新高，相信上半年市況較為理想，若果能突破27000點的阻力，下一步有望挑戰3萬點。惟港股去年已累計上升接近三成，相信今年升幅不會如往年那麼誇張。

他指出，去年帶動港股上升的主要動力來自AI概念股及生物科技股爆發，預計這兩個板塊今年仍然會是投資重點，帶動港股向上突破。另一方面，去年香港新股集資重歸全球第一名，今年新股市場仍然暢旺，預計新股數目維持高位，相信有利港交所（388）或券商股股價表現。

溫傑：恒指可上試28980點

香港股票分析師協會理事溫傑表示，對港股前景抱審慎樂觀態度，預期在盈利帶動下，港股可上試28980點。但他提醒，投資者仍要留意內地財政政策、美國減息進程及地緣政治風險；他補充，要特別留意美國通脹，並有機會是黑天鵝之一。

板塊表現方面，他看好科技股、生物科技、新能源、內需、內銀、電訊，及黃金，並點名看好7隻股票的上半年表現，包括騰訊（700）、信達生物（1801）、安踏體育（2020）、寧德時代（3750）、工商銀行（1398）、中移動（941）及價值黃金（3081）。

1205：在美國減息預期升溫下，恒指今早高開155點後，越升越有，曾升511點至26858點，半日收報26815點，升468點或1.78%，成交1626億元；若以2026年計，3個交易日已累升1185點或4.62%。科指方面，半日收報5868點，升126點或2.21%；今年累升352點或6.39%。

中國宏橋及京東健康冠藍籌

重磅藍籌股中，滙控（005）半日升逾3%，連同騰訊（700）升逾2%及平保（2318）大升5%，合力領漲大市，3隻股份已為恒指進賬156點。單計股價變幅，中國宏橋（1378）及京東健康（6618）更分別升6.4%及6.1%，為半日表現最佳藍籌，龍湖（960）及紫金（2899）亦各升5.8%及5%。

貴金屬及比特幣相關股炒上

委內瑞拉政局突變後，貴金屬市場獲看好，除了金價及銀價外，倫敦鋁價亦企於3,000美元大關之上。鋁業股中，除了中國宏橋外，創新實業（2788）半日升7.7%，中鋁（2600）則升2.8%。黃金股方面，招金（1818）半日升逾7%，山東黃金（1787）升逾4%，紫金黃金國際（2259）則升3.6%。至於中國白銀集團（815）亦升1.35%。

此外，比特幣亦見受惠，更一度反彈至9.48萬美元，最新則回落至9.38萬美元水平；惟相關概念股繼續炒上，其中國泰君安國際（1788）及金涌投資（1328）大升逾12%；藍港互動（8267）升一成；博雅互動（434）則僅升0.5%。

內險股普遍向上 國壽升逾4%

另一方面，內險股普遍向上，除了平保（2318）之外，國壽（2628）半日升4.2%；中國太平（966）及新華保險（1336）升4%；中國財險（2328）亦升3.3%。消息面上，近日國家金融監督管理總局數據顯示，去年首11個月保險業總計實現保費收入57,629億元，按年增長7.6%。其中，人身險公司實現保費收入41,472億元，按年增長9.1%；財險公司實現保費收入16,157億元，按年增長3.9%。東吳證券認為，2026年市場需求依然旺盛，保險產品預定利率仍高於銀行存款，相對吸引力仍然明顯，對新單保費和NBV增長持樂觀預期，同時分紅險佔比繼續提升有助於進一步優化負債成本

李在鎔買Labubu 泡泡瑪特向上

個股消息中，據內媒《快科技》報道，三星電子會長李在鎔昨午（5日）身穿休閒服裝在北京京東MALL雙井店現身購物，並購買了一個Labubu玩偶。值得留意的是，泡泡瑪特（9992）股價已連升第三日，今早曾升近6%至207.4元；半日報201.2元，續升逾2.5%。

相關文章：三星會長李在鎔據報北京行商場買Labubu

國航減持 國泰股價半日跌逾3%

此外，國航（753）公布，全資附屬公司Easerich配售約1.08億股國泰（293）股份，佔國泰已發行股份約1.6%，每股配售價12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，涉資約13.2億元。國航今早股價曾升0.5%至7.19元，截至中午報7.16元，續升約0.14%；國泰股價則向下，中午以近全日低位收市，報12.62元，跌約3.6％。

相關文章：國航擬折讓近7%減持國泰航空 涉資逾13億

舜宇擬分拆車載相關光學業務

舜宇光學（2382）亦公布，正考慮分拆車載相關光學業務，並在本港聯交所主板獨立上市。該股今早曾升逾3%至69.95元，其後回落，半日報67.15元，跌0.9%。

心動擬回購最多4億元公司股份

至於心動公司（2400）擬回購最多4億港元公司股份，回購期直至今年6月4日。該股今早高開4%後升勢持續，最多曾升近9%，半日收報70.25元，續升逾6%。

0930：美國上月ISM製造業指數由48.2降至47.9，連續10個月低於50水平，並創2024年以來最大降幅。不過，經濟數據欠佳反刺激減息預期，美股三大指數周一全線向上，其中道指升594點或1.23%，報48977點；標指升43點或0.64%，報6902點；納指升160點或0.69%，報23395點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.49%至7898點。

金價銀價向上 油價反彈

在地緣政治局勢升溫下，金價周一升逾2.6%，報4449美元；銀價亦升逾5%，報76.6美元。油價亦見反彈，其中紐約期油升約1.7%，報58.32美元；布蘭特期油則升1.7%，報61.76美元。

港股走勢方面，恒指今早高開155點，報26502點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.2%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）升0.8%；京東（9618）升1.1%；小米（1810）則跌0.3%。至於昨日急升的快手（1024），今早再升1.7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股187.23億元，盈富基金（2800）、快手（1024）及小米（1810）分別獲淨買入68.26億元、15.56億元及10.19億元；相及，騰訊（700）及中移動（941）分別遭淨賣出9.19億元及4.06億元。