國泰80周年重推「生菜葉三文治」飛機 空姐穿懷舊制服執勤 恰逢國航減持套現13億

【國泰/國泰航空/國航】國泰（293）於2026年踏入成立80周年，宣布展開慶祝活動，包括重推經典「生菜葉三文治」塗裝飛機，約1,000至2,000名機艙服務員及地勤員工，亦將於執勤時穿著懷舊制服。不過另一邊廂，國泰主要股東國航（753）公布，將配售逾1.08億股國泰股份，佔約1.6%股權，套現13.2億元。國泰股價一度逆市跌3.7%，收市跌2.6%報12.75元。

A350復古塗裝飛長途線

國泰表示，將於2026年舉辦一系列以「同心飛躍八十年」為主題的特別慶祝活動和推廣企劃，包括為一架空中巴士A350長途客機，塗裝結合了國泰經典的「生菜葉三文治塗裝」和80周年標誌；另外亦有一架機身塗上「生菜葉三文治塗裝」的波音747貨機，將於未來數周內亮相。

將推一系列限定商品

國泰今年亦安排約1,000至2,000名機艙服務員及地勤員工，將會於執勤時穿著並展示該懷舊制服，真實呈現品牌的演變歷程。國泰還將推出一系列限定商品，以不同年代的特別塗裝和標誌性設計為靈感，旨在重新演繹航空、旅遊及日常生活用品。

投資千億冀成「顧客最喜愛服務品牌」

國泰行政總裁林紹波表示，國泰投資了超過1,000億元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數碼創新，繼續提升顧客體驗，務求達至成為顧客最喜愛服務品牌的新願景，並鞏固香港國際航空樞紐地位，「深信國泰作為香港標誌性的品牌，在未來必將飛得更高、更遠。」

林紹波：國航仍是長期策略性股東

對於國航減持，林紹波指，相信國航此舉屬戰略性舉動，並稱國航仍是國泰的長期策略性股東，雙方合作關係未有改變。

國航折讓6.6%配售1.6%股份

另一邊廂，國航公布配售約1.08億股國泰股份，佔國泰已發行股份約1.6%，每股配售價12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，套現約13.2億元。國航預計實現稅前利潤約1.82億元人民幣。

國航稱國泰持股將維持合理水平

國航指出，減持國泰不會對其未來財務狀況和經營成果造成重大影響，而是次股份出售完成後，國航對國泰的持股將繼續維持在合理水平。該集團指出，仍為國泰的重要戰略股東，「持續看好國泰航空的發展前景，對國泰航空的支持不變。」

伍禮賢：國航減持可避強制全購 不拖累國泰業務

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，早前卡塔爾航空出售國泰持股，將令國航持股比例被動提升至30%以上，會觸發強制全購要約，而是次減持後，持股比例則可維持在30%以下。他又相信，國航減持除了為財務靈活性提升，亦因應內地航空業正在復甦，作適當套現亦有利該集團未來營運。

伍禮賢表示，國泰近年業務復甦強勁，未來仍有增長空間，是次國航減持亦與國泰基本面無關，如股價跌至12至12.5元水平，值得長線吸納。

太古持股比例增至47.65% 申豁免強制要約

事實上，由於早前國泰第三大股東卡塔爾航空，將悉售國泰9.57%持股，連同今次國航減持，間接令國泰大股東太古（019）股權提升。太古的持股比例從目前43.09%，將增至47.65%，大增4.56個百分點，超過《收購守則》的2%「自由增購率」門檻，觸發強制性要約，太古已提出豁免申請。

至於國航的持股比例原定由目前28.72%，降至27.11%，但當卡塔爾航空售股後，將增至29.98%。太古與國航一向有股東協議，兩者在國泰的持股將調整為77.63%，早前已表明會申請強制性要約豁免。

值得注意的是，在卡塔爾航空完成出售持股前，國航曾簽訂不可撤回契約，承諾國航附屬公司及其各自代名人，將不會出售、轉讓、處置、押記、質押任何國泰股份。有關契約因此修訂至涵蓋國航減持後的持股。

國泰早年收購港龍 引入國航作股東

中國國際航空於1988年成立，是中國內地最具規模的航空公司之一，以北京為基地提供環球航班服務，航線遍及東南亞、歐洲及澳洲。2004年國航在港上市，國泰當時以策略投資者身份認購10%的國航H股。

國泰航空於2006年全面收購港龍航空，並與國航、太古及中信泰富等國泰航空主要股東達成重整安排，當時國泰動用40.7億元增持國航股權，國航則以53.9億元購入國泰股權，令國航與國泰形成交叉持股關係。

2009年，國航斥資63.35億元向中信泰富購入4.9億股國泰股權，相等國泰12.5%已發行股本，太古則斥資12.13億元購入2%國泰股權，交易完成後，國航於國泰的持股量由17.49%升至29.99%，太古的持股量由39.97%升至41.97%。

