美股未受委內瑞拉局勢影響 道指升逾500點創新高 Nvidia升逾2%

美軍突襲委內瑞拉，並逮捕該國總統馬杜羅夫婦，未有令股市過分反應，道指升逾500點，創歷史新高。

道指報48902點，升520點；標指報6902點，升44點；納指報23451點，升196點或0.8%。

油價倒升 白銀急彈5%

油價靠穩，紐約期油一度跌1.8%，其後轉升1%，報每桶58.09美元。貴金屬急劇反彈，現貨金報每盎司4439美元，升2.4%；現貨銀高見每盅司76.72美元，大升5.4%。美元指數亦轉強，報98.86，升0.4%。

憧憬投資委內瑞拉油廠 雪佛龍曾飆6%

市場憧憬委內瑞拉石油資產控制權有變，雪佛龍（CVX）一度飆升逾6%，其後升幅收幅至3%；埃克森美孚（XOM）亦升曾升逾2%。

Tesla升逾3% 記憶體股造好

晶片及記憶體股造好，Nvidia（NVDA）升逾2%；英特爾（INTC）漲逾6%；美光科技（MU）一度升3%。其他科技股方面，特斯拉（TSLA）亦升逾3%；亞馬遜（AMZN）升逾2%。但微軟一度轉跌。

瑞銀：過去重大事件後一周 標指平均僅跌0.3%

瑞銀引述數據指出，過去發生的11宗重大地緣政治事件，標指其後一周平均僅下跌0.3%，而往後12個月則平均上漲7.7%，並指「市場歷來都能對重大事件視而不見，例如美國轟炸伊朗。」

專家：事件迅速解決 投資者應加大配置股市

Freedom Capital Markets首席市場策略師Jay Woods表示，就算委內瑞拉局勢的消息成焦點新聞，有機會令市場波動，但至今整體市場似乎未受太大影響，相信因事件迅速解決，而且升級風險不大，暫時緩解投資者的緊張情緒。

瑞銀金融服務全球股票主管Ulrike Hoffmann-Burchardi就指出，雖然委內瑞拉局勢或對市場震盪，尤其是石油市場，但相信投資者仍關注基本面，該行預計MSCI全球所有國家指數在2026年及2027年的盈利增長將接近10%，意味股市具吸引力，有助今年進一步上揚。她說：「如果投資者資產配置仍不足，建議應該將多餘現金、債券或高收益信貸資產，重新配置到股票上。」