委內瑞拉政局突變 恒指高開22點 中海油跌近3% 黃金相關股向上｜港股開市

美國活捉委內瑞拉總統夫婦，將嚇窒全球金融市場，分析指港股有機會低開，而「三桶油」股價或會受壓。恒指今早高開22點，報26361點。

中石油98年已進軍委內瑞拉市場

對於港股來說，受委內瑞拉事件直接影響的，自然包括中資石油公司。根據中石油（857）的官網顯示，該公司於1998年進軍委內瑞拉市場，目前在當地的油氣投資項目主要有陸湖勘探開發項目、蘇馬諾油田開發項目、奧里乳化油項目和奧里諾科重油項目，該股開報8.41元，跌1.29%。至於對油價表現更敏感的中海油（883），開市報21.28元，跌2.65%。

中石化（386）則參與在委內瑞拉的POSA項目和胡寧8區塊項目。值得留意的是，中石化於2017年與委內瑞拉國家石油公司有訴訟，最後就未付帳單達成和解，中石化獲賠償逾1億元人民幣。該股開報4.66元，跌0.85%。

黃金相關股則向上，其中山東黃金（1787）及紫金黃金國際（2259）升逾1%，招金（1818）升0.9%；靈寶黃金（3330）升0.8%；紫金礦業（2899） 則升0.2%。此外，中國白銀集團（815）亦升1.35%。

國家大基金持股中芯增至逾9%

個股消息中，中芯（981）日前同意向國家積體電路基金發行3.57億股股份，令國家積體電路基金在中芯H股持股比例從4.79%提升至9.25%，持股比例接近翻倍；該股開市報75.8元，升0.9%。

據彭博報道，委內瑞拉曾為重要的產油國，但過去20年的產量大跌，目前佔全球供應量不足1%。A/S Global Risk Management首席分析師Arne Lohman Rasmussen估計，布蘭特原油開盤時每桶價格只會輕微上升1至2美元或更低。

黃德几：油價長遠或會回落

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，地緣政治局勢升溫將刺激油價、金價和銀價會向上，但長期來看油價或會回落，因為美國石油公司將會進駐委內瑞拉。光大證券國際證券策略師伍禮賢亦認為，油價會短線反彈，但弱勢未扭轉下，升幅不會特別大。

恒指或借勢回吐 本周上升機會不大

港股表現方面，黃德几表示是次美國與委內瑞拉的風波將會影響金融市場，中國曾向委內瑞拉貸款，加上中國的石油公司與委內瑞拉有合作，不排除港股今日會借勢回吐，低開約300點，約上周五升幅的一半，而三桶油可能下跌。本周恒指有機會以26300點作為主軸上落，上升的機會不大。

伍禮賢表示，恒指夜期上周六表現理想，但委內瑞拉事件對亞太市場未必是好的事，預計港股以調整為主，本周於25500至26500點徘徊，如果恒指可以守住26000點，才可以確保恒指上周的突破是有效。