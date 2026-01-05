Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度破位劍指幾多｜唐牛

股市
更新時間：09:01 2026-01-05 HKT
發佈時間：09:01 2026-01-05 HKT

港股紅盤高開高收，大升逾700點，可謂皆大歡喜。但要留意，當日A股休市，少了北水這個因素，今日復常始見真章。

崑崙芯上市惹憧憬

百度（9888）宣佈，於1月1日，崑崙芯已透過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格（A1表格），以申請批准崑崙芯股份於主板上市及買賣。消息一出，百度股價急升近一成，收報143.8元。

券商富瑞發表報告指，分拆崑崙芯旨在彰顯其價值、提升市場能見度，同時將釋放百度在AI驅動業務領域的潛在價值，故上調目標價，由154港元升至176港元。

從圖表出發，百度已升穿去年10月高位，下一步劍指160元，候回試130至135元吸納，跌穿120元止蝕。

