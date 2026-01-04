宇樹科技傳A股IPO綠色通道被叫停 「泡沫太大要降溫」 仍可排隊上市

「杭州六小龍」之一的人形機械人企業宇樹科技，據報其A股上市「綠色通道」已被叫停，但仍可進行正常上市流流程。宇樹科技未回應報道。

內媒消息：宇樹完全符合上市資格

內媒《網易科技》引述消息人士指出，宇樹科技A股上市的綠色通道遭叫停，主要由於「國家希望能夠機器人賽道降降溫，泡沫太大了。」但報道指，此舉並不意味煞停宇樹上市，該企完全符合上市資格，仍可走自然流程排隊上市。

上市「綠色通道」是一種優化審核流程、縮短上市時間的機制，監管當局通過優先處理、簡化程序等方式提升效率。

去年11月完成上市輔導工作

中證監網站顯示，宇樹科技於去年11月中已完成上市輔導工作，並擬申請在境內上市，中信證券為其輔導機構。《星島環球網》早前引述業內人士表示，宇樹自去年7月7日簽署輔導協議到完成流程，僅花132天，遠低於A股通常6至12個月的輔導周期，如下一階段的中證監「驗收」不涉及輔導機構補充和修改資料，一般一個月內就能夠提交招股書。