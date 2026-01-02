壁仞科技首掛一度升近1.2倍 一手帳賺4656元 陳茂波等官員出席上市儀式

今年首隻新股壁仞科技（6082）今日掛牌旗開得勝，較上市價19.6元高開82.1%，報35.7元，曾衝高見42.88元，大升近1.2倍，以該水平計，一手200股賬面賺4656元，暫報35.24元，升79.7%。該股吸引多個政府高官出席掛牌儀式撐場，但均未有發言，包括財政司司長陳茂波、財庫局局長許正宇、創新科技及工業局局長孫東，以及創新科技及工業局副局長張曼莉。另港交所（388）主席唐家成、港交所行政總裁陳翊庭、證監會主席黃天祐，以及證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀亦有出席。

多名政府官員出席壁仞科技上市儀式。 劉駿軒 攝

壁仞科技（6082）今早高開82.1%。 劉駿軒 攝

管理層：港對硬科技、跨領域重視和支持

壁仞科技主席、執行董事兼首席執行官張文致辭指，作為香港首批重點領域的高科技企業，公司感到香港對於硬科技、跨領域的重視和支持，香港良好的營商環境和全球資本的高效對接，對於硬科技及其他公司在港發展很重要。公司在過去6年經歷風風雨雨，上市並非終點，而是一個全新的開始，將更積極投入技術創新，更踏實做好企業經營，為股東、員工和社會創造長期價值。

壁仞科技為內地圖形處理器（GPU）初創公司，公開發售超購2346.5倍，一手中籤率5%，認購甲組的250手便穩中一手，有501張「頂頭槌飛（認購30962手）」，每張獲發13手，而國際配售超購近25倍。

壁仞科技公開發售超購2346.5倍，一手中籤率5%。 劉駿軒 攝

壁仞科技向港交所致送紀念品。 劉駿軒 攝