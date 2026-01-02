Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度股價飆逾7% 旗下崑崙芯交上市申請

股市
更新時間：10:37 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:37 2026-01-02 HKT

百度（9888）發公告，旗下崑崙芯今日（1月1日）以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格（A1表格），擬於主板上市。

百度最新報141.7元，升7.7%。

該公司表示，建議分拆在商業方面對該公司及崑崙芯均有利，且符合股東整體利益，理由包括：建議分拆可更全面地反映崑崙芯集團基於自身優勢的價值，並提升其營運及財務透明度，令投資者能清晰區分崑崙芯集團與保留集團，獨立評估及衡量崑崙芯集團的表現及潛力；其次是崑崙芯的業務（有別於保留集團業務相對較為多元化的業務模式）將吸引專注於通用AI計算芯片及相關軟硬件系統業務的投資者群體。

規模足以上市 可提升形象

百度又指，崑崙芯集團之業務憑藉其規模已足以尋求上市地位，且認為該地位將對百度及崑崙芯有利，因建議分拆將提升崑崙芯在其客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的形象，並提高其協商及爭取更多業務的地位，從而令保留集團可透過其於崑崙芯的持股受益於崑崙芯的增長；使崑崙芯能在未來有需要時直接且獨立地進入股權及債務資本市場，從而令保留集團能更有效地配置財務資源；及更直接地將百度與崑崙芯雙方管理層的職責及問責與彼等各自的營運及財務表現掛鈎，進而加強管理層專注度及企業管治。

崑崙芯為百度之非全資附屬公司。建議分拆完成後，預計崑崙芯仍將為附屬公司。有關建議分拆的詳情，包括全球發售的規模與結構、本公司於崑崙芯持股百分比的減少幅度等，尚未落實。

彭博引述知情人士報道指，崑崙芯估值至少為30億美元。
 

