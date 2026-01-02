恒指急升707點 13年來最佳開局 百度分拆崑崙芯揚9% 專家：今年仍是AI年｜港股收市

港股2026年開局氣勢如虹，恒指以接近全日最高位收市，報26338點，大升707點或2.8%。以升幅百分比計，是自2013年以來最佳開局，當年首日升655點或2.9%。在北水缺席下，大市成交1408億元。

恒指高開87點，已見低位，全日節節上升，尾段高見26345點，大升715點，收市報26338點，升707點。國指收報9168點，升255點或2.9%；科指表現亮眼，收報5736點，急升220點或4%。

習近平「芯片自主研發新突破」言論惹憧憬

國家主席習近平日前發表的2026年賀詞中，指出「創新成果競相涌現，人工智能大模型你追我趕，芯片自主研發有了新突破，我國成為創新力上升最快的經濟體之一」，重燃市場對人工智能（AI）憧憬。

以AI為首的科技股落鑊，百度（9888）披露旗下「崑崙芯」已經保密形式向本港聯交所提交上市申請，百度急漲9.4%收報143.8元，三大指數成分股中均是表現最好。重磅藍籌中，阿里巴巴（9988）亦揚4.3%報149元，騰訊（700）升4%報623元。

華虹併購擴擴能 急升9%

晶片板塊同樣造好，華虹半導體（1347）收購晶圓代工企業華力微電子，進一步提升12英寸晶圓代工產能，華虹勁飆9.4%收報81.3元。中芯國際（981）揚5.1%報75.1元；ASMPT（522）漲4.8%報81.2元。

硬科技同造好 舜宇升4%

硬科技獲資金追棒，機械人概念股極智嘉（2590）升5.4%報23.06元；三花智控（2050）升4.5%報40.04元；地平線機器人（9660）升3.8%報8.99元。手機設備股舜宇光學（2382）升3.7%收報67.95元；瑞聲（2018）漲3.7%報67.95元。

內房走勢各異，碧桂園（2007）跌4.8%收報0.395元；融創中國（1918）挫2.3%報1.28元。但萬科企業（2202）升2.7%報3.37元；龍湖（960）漲2.1%報8.74元。

李澤銘：資金重新部署港股AI板塊

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，港股在新一年顯著獲資金重新配置，對今年走勢繼續樂觀，有望挑戰28500點水平，相信今年仍是「AI年」，在國策支持下，科技板塊是目前內地唯一具投資前景的領域。他預計，港股首季動力較充足，短線料於26000至27000點區間上落。

李澤銘又解釋，去年底港股短暫面臨較大資金抑壓，包括假期因素令交投淡靜，以及「北水」因年結等原因需回籠資金，但有關因素在踏入新一年便消除。

莫灝楠：成交未配合 短期不宜樂觀

獨立股評人莫灝楠表示，港股開局上揚，主要因為中央提出擴大內需，提供市場炒作藉口，而個別板塊仍具備不少題材支撐，整體偏向睇好。不過他提醒，在缺乏北水流入背景下，市場走勢未必夠穩定，而當前成交不足，估計指數或很快回落。

莫灝楠預期，大市仍會在25200至26200點這個範圍震盪；尚若後市能突破26300點並企穩，則有望挑戰27000點關口，但暫不宜過度樂觀，始終近期市場並無特別強勁的上行動力。

何啟聰：習近平講話刺激入市

資深投資及理財人何啟聰認為，今日恒指上升的主要原因，是收到習近平的新年賀詞影響，賀詞中提到內地的晶片製造有新進展，並且市場一直傳內地已掌握到一些技術。因此，今天港股AI板塊的前中後端相關股份皆上升。

———

1550：各大行皆看好2026年恒指前景，而且預測見「3字頭」的證券行亦不少。當中以海通國際「最牛」，料恒指可升至34000點，國信證券的預測在29000萬點至32000萬點之間，光大證券國際預期2026年恒指會見30000點。至於星展、中銀國際、東亞、滙豐私人銀行對恒指的預測，則介乎30000點至31000點之間，渣打則估計在28000點至30000點。看法較審慎的有摩根士丹利，認為在基本情境之下，明年12月恒指目標只為27500點。至於中金、花旗以及大和，恒指目標介乎28000至29000之間。

———

1445：大市午後延續強勢升勢持續，目前升逾700點至26340點，科技指數升逾4%。主要受重磅科技股帶動，百度（9888）旗下AI晶片子公司昆侖芯向港交所提出上市申請，目前升9.2%或12.1元，貢獻恒指24點。網易（9999）亦升6.71%至229元，貢獻恒指14.4點。阿里巴巴（9988）升4.62%；騰訊（700）升4.09%；小米（1810）升2.65%。

———

港股2026年開局表現「醒神」，重上二萬六。恒指今早高開86點，在科技股帶動下「越升越有」，最多曾升593點，高見26224點。中午收報26189點，升559點或2.18%。 內地假期休市、北水缺席下，半日成交額768.69億元。

百度（9888）抽升7.45%，報141.3元，為表現最好藍籌；旗下崑崙芯今日（1月1日）以保密形式向香港聯交所提交上市申請，擬於主板上市。網易（9999）升5.87%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升3%；京東（9618）升2.68%；小米（1810）升2.44%；美團（3690）升1.54%。

晶片股跟升，華虹半導體（1347）升9.89%；中芯（981）升4.89%；上海復旦（1385）升3.17%。

———

1015：恒指在2026年「開爐日」，升幅進一步擴大至逾400點，重上26000點。百度（9888）抽升逾7%，旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請。理想汽車（2015）上月交付量按月升33.3%，股價升5.8%。

———

0930：港股2026年首個交易日，恒指高開86點，開報25717點。騰訊（700）開報600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美團（3690）無升跌。百度(9888)旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請，百度股價高開0.45%。

多間新能源車企公佈上月交付數據，小米（1810）首破5萬大關，股價升0.25%；理想（2015）去年12月交付新車4.42萬輛，股價高開1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股價升1%。比亞迪（1211）升0.68%，小鵬（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，開報35.7元，較上市價19.6元高出82.1%。

北水動向方面，周三（12月31日）淨買入港股34.49億港元。招商銀行 (3968)、工商銀行 (1398）、建設銀行 (939)分別獲淨買入7.24億港元、5.89億港元、5.62億港元；紫金礦業 (2899)、騰訊控股 (700)、中國平安 (2318)分別遭淨賣出6.83億港元、6.46億港元、2.99億港元。