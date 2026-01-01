Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

零跑汽車上月交付逾6萬輛 按年增42% 理想汽車12月交付跌24.38%

股市
更新時間：19:05 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:46 2026-01-01 HKT

內地車企公佈去年12月交付數據，其中零跑汽車（9863）上月全系交付達60,423輛，按年增長42%，全年累計交付59.65萬輛，按年增長1.03倍。

零跑汽車表示，2026年將繼續堅守初心，向「世界級智能電動車企」目標前進。集團創辦人兼董事長朱江明早前在一封全員信亦提到，2026年銷量目標定在100萬輛。

理想汽車交付44246輛

理想汽車（2015）亦公佈，上月交付新車44,246輛，按年跌24.38%；去年第四季交付約10.91萬輛。截至去年底，歷史累計交付量約154萬輛，突破150萬輛大關。此外，理想汽車目前在全國有548家零售中心，覆蓋159個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心561家，覆蓋224個城市。

蔚來單月及全年交付量創歷史新高

蔚來（9866）公佈，去年12月交付新車48,135輛，創下歷史新高，按年增長54.6%；全年累計交付32.60萬輛，同樣創下紀錄，按年增長46.9%。

賽力斯12月交付量創單月新高

賽力斯集團亦公佈，12月新車交付超過57,000台，再度刷新單月交付紀錄，全年累計交付超過42萬台。

吉利全年銷量突破302萬輛 新能源佔比過半

吉利汽車（175）公佈，2025年全年汽車總銷量突破302萬輛，超額完成年度目標。其中，新能源汽車銷量達169萬輛，創下歷史新高。集團訂下進取目標，計劃在2026年衝擊345萬輛的總銷量，其中新能源車銷量目標設定為222萬輛。

比亞迪全年銷460萬輛 純電車增近三成

比亞迪（1211）公佈，2025年全年累計銷量約460.2萬輛，按年增長7.73%。其中，純電動車型表現強勁，全年銷量約225.7萬輛，按年大幅增長27.86%，成為增長主要動力。

相關文章：小米汽車12月交付逾5萬部 YU7上市6個月交付逾15萬輛 遠勝SU7

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
即時國際
2小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
5小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
7小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025賽果不斷更新 陳柏宇奪歌曲獎哽咽：從未有一年咁想攞獎
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025賽果不斷更新 陳柏宇奪歌曲獎哽咽：從未有一年咁想攞獎
影視圈
16分鐘前
天文台｜冷鋒今殺到 1.2最低氣溫12℃ 一日之間跌10℃ 料入冬以來最凍
天文台發寒冷天氣警告 冷鋒今晚殺到明早最低氣溫12℃ 料成入冬以來最凍
社會
8小時前
西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照
01:08
西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照
突發
4小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
9小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
48分鐘前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
6小時前