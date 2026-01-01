零跑汽車上月交付逾6萬輛 按年增42% 理想汽車12月交付跌24%

內地車企公佈去年12月交付數據，其中零跑汽車（9863）上月全系交付達60,423輛，按年增長42%，全年累計交付59.65萬輛，按年增長1.03倍。

零跑汽車表示，2026年將繼續堅守初心，向「世界級智能電動車企」目標前進。集團創辦人兼董事長朱江明早前在一封全員信亦提到，2026年銷量目標定在100萬輛。

理想汽車交付44246輛

理想汽車（2015）亦公佈，上月交付新車44,246輛，按年跌24.38%；去年第四季交付約10.91萬輛。截至去年底，歷史累計交付量約154萬輛，突破150萬輛大關。此外，理想汽車目前在全國有548家零售中心，覆蓋159個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心561家，覆蓋224個城市。

蔚來單月及全年交付量創歷史新高

蔚來（9866）公佈，去年12月交付新車48,135輛，創下歷史新高，按年增長54.6%；全年累計交付32.60萬輛，同樣創下紀錄，按年增長46.9%。

賽力斯12月交付量創單月新高

賽力斯集團亦公佈，12月新車交付超過57,000台，再度刷新單月交付紀錄，全年累計交付超過42萬台。

吉利全年銷量突破302萬輛 新能源佔比過半

吉利汽車（175）公佈，2025年全年汽車總銷量突破302萬輛，超額完成年度目標。其中，新能源汽車銷量達169萬輛，創下歷史新高。集團訂下進取目標，計劃在2026年衝擊345萬輛的總銷量，其中新能源車銷量目標設定為222萬輛。

比亞迪全年銷460萬輛 純電車增近三成

比亞迪（1211）公佈，2025年全年累計銷量約460.2萬輛，按年增長7.73%。其中，純電動車型表現強勁，全年銷量約225.7萬輛，按年大幅增長27.86%，成為增長主要動力。

