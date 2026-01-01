港股2026最「牛」看34000點 AI續左右大局 相對美科技股仍便宜

港股在2025年表現不俗，即使一度受到美國關稅戰衝擊，恒生指數全年仍升超過27%，跑贏歐美主要指數，但較韓國及深圳股市遜色。展望2026年，多間大行都預期恒指可更上一層樓，上望「3字頭」，海通國際最樂觀，恒指今年可見34000點，大摩則較保守，在基本情境下恒指今年目標為27500點。港股去年大翻身，觸發點是年初內地AI技術出現突破，爆出低成本的DeepSeek大語言模型，展望2026年，市場人士普遍認為，AI仍是左右股市的關鍵。

人幣持續上升或帶來新動力

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，本港上市的AI概念明年仍會受追捧。他指出，受惠於2025年初的DeepSeek效應，本港上市的科技股獲市場重新估值，相信在2026年這些股份估值仍會繼續向上，因為相對於美國科技股來說，港股科技板塊仍屬便宜。他又指，全球都在爭相發展AI，以中資科技股來說，未來所獲的政策幫助不會少。

整體市況來說，伍禮賢指出，近期人民幣持續上升，或為股市帶來新動力，尤其是對航空、石油等重資產股更有利。另外，台海局勢發展，以及明年美國聯儲局主席換屆後的息口走勢，都值得關注。

多間大行預測恒指「3字頭」

光大證券國際預期2026年恒指會見3萬點，而預測見「3字頭」的證券行亦不少，當中以海通國際「最牛」，料恒指可升至34000點，國信證券的預測在29000點至32000點之間。至於星展、中銀國際、東亞、滙豐私人銀行對恒指的預測，則介乎30000點至31000點之間，渣打則估計在28000點至30000點。

看法較審慎的有摩根士丹利，認為在基本情境之下，明年12月恒指目標只為27500點。至於中金、花旗以及大和，恒指目標介乎28000至29000之間。

在中美AI競賽加劇下，港股AI相關概念股曾「落鑊」。阿里巴巴（9988）股價10月曾突破3年高位至186.2元；騰訊（700）最高曾見683元，惟兩股近月輾轉回落，去年分別累升約77%及45%。另外，晶片國產化主題屢被炒作，中芯（981）及華虹半導體（1347）去年分別升124%及240%。

