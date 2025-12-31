美股明年續「牛」成華爾街共識 彭博分析調查無人看跌 平均料升9%

2026年將至，華爾街分析師對美股市場的前景持普遍樂觀態度，多數預測美股將在2026年實現罕見的連續第四年上漲。

據彭博調查顯示，21位華爾街策略師中無人預測2026年美股將下跌，平均預期標普500指數將在2026年底再上漲約9%。這一罕見的一致性反映出，即使存在人工智能（AI）泡沫爆破、經濟不確定性及特朗普政府政策風險等多重擔憂，但分析師們仍看好美股。

Ed Yardeni料標指年底7700點

資深市場策略師Ed Yardeni預計標指2026年底將達到7700點，較目前水平上漲11%。不過，他也指出這種高度一致的樂觀情緒令他略感憂慮：「這讓我的反向直覺浮現——事情朝著我預期方向發展已經太久，而現在幾乎所有人都變得樂觀，這確實有點令人擔心。」

CIBC資本市場的Christopher Harvey是少數在2025年波動市況中，堅持看好並預測準確的策略師。他預計標指將在2026年底攀升至7,450點，但同時警告「許多人忽視了宏觀風險」，包括聯儲局可能維持利率不變時間較預期更長，以及特朗普政府可能對加拿大或墨西哥實施更高關稅等。

曾在2025年初持最為悲觀立場的摩根大通，如今已「轉軚」看升，預期標指將在2026年底達7,500點。該行全球和歐洲股票策略主管Mislav Matejka表示，支撐樂觀預期的因素包括韌性增長、通脹降溫，以及人們對AI股票飆升反映經濟轉型而非泡沫的看法。

美國銀行的Savita Subramanian則持相對謹慎態度，預測標指將在2026年底達到7,100點。她認為高估值可能限制上漲空間，同時警告衰退可能導致股市暴跌20%，而顯著高於預期的盈利則可能推動股市上漲25%。

Dan Ives薦AI股 微軟蘋果上榜

另外，Wedbush Securities的分析師Dan Ives近日發表2026年AI領域推薦股，包括微軟、蘋果、Tesla、Palantir及CrowdStrike。他指出，微軟Azure雲計算業務潛力被低估，與OpenAI的合作關係將進一步增強其AI優勢；而蘋果未來數年AI商業化，有望為公司每股價值增加達100美元；而Tesla的自動駕駛和人形機械人計劃可能使其市值到2026年底達到3萬億美元。

Ives又看好Palantir的AI系統，認為該公司有望達到萬億市值；網絡安全公司CrowdStrike續受惠AI熱潮，樂觀情境下股價可達700美元。雖然英偉達未入選其核心名單，Ives仍表示該晶片巨頭是明年優選科技股之一。

相關文章：港股2025年升近三成跑贏美股 黃國英去年推介滙豐大賺 明年擬兩大主題尋寶