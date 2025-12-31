7隻新股今起招股 AI初創MINIMAX入場費3333元

有6隻新股今日（12月31日）起開始招股，包括內地人工智能（AI）初創MINIMAX（100）；多元芯片的集成電路設計公司兆易創新（3986）；Fabless半導體設計公司豪威集團（501）；生物製藥公司瑞博生物（6938）；陰極銅製造商金潯資源（3636）；以及冷凍食品倉儲服務及冷凍食品門店租賃服務提供商紅星冷鏈（1641）。

MINIMAX招股期至2026年1月6日，計劃發行2538.9萬股，5%於香港作公開發售，招股價介乎151元至165元，集資最多41.89億元，每手20股，一手入場費3333.28元；預期將於2026年1月9日掛牌。中金公司、瑞銀為聯席保薦人。

兆易創新集資最多46.8億

兆易創新招股期至2026年1月8日，計劃發行2891.6萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價不高於162元，集資最多46.8億元，每手100股，一手入場費16363.38元，預期將於2026年1月13日掛牌，中金公司、華泰國際為聯席保薦人。

豪威集團招股期至2026年1月7日，計劃發行4580萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價將不超過104.8元，集資48億元，每手100股，一手入場費10585.7元。豪威集團預期將於2026年1月12日掛牌買賣，瑞銀、中金公司、平安資本、廣發香港為聯席保薦人。

瑞博生物入場費約11710元

瑞博生物招股期至2026年1月6日，計劃發行2748.7萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股57.97元，集資15.9億元，每手200股，一手入場費約11710.93元。瑞博生物預期將於2026年1月9日掛牌買賣，中金公司、花旗為聯席保薦人。

金潯資源招股期至2026年1月6日，計劃發行3676.6萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股30元，集資11億元，每手200股，一手入場費6060.51元；預期將於2026年1月9日掛牌，華泰國際為獨家保薦人。

紅星冷鏈招股期至2026年1月8日，計劃發行2326.3萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股12.26元，集資近2.9億元，每手500股，一手入場費6191.83元；預期將於2026年1月13日掛牌，建銀國際、農銀國際為聯席保薦人。

另外，BBSB INTL（8610）亦於今日（12月31日）起至2026年1月8日招股，擬於創業板上市。BBSB INTL計劃發行1.3億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎0.6元至0.7元，集資最多8750萬元，每手4000股，一手入場費2828.2元。BBSB INTL預期將於2026年1月13日聯交所創業板掛牌買賣，力高企業融資有限公司為獨家保薦人。